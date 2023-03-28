Средний показатель реализации нацпроектов в Мурманской области в 2022 году выше, чем по всей стране – 97,78%. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что национальные проекты реализуются в соответствии с решениями Президента России Владимира Путина. За прошедшие 4 года количество проектов увеличилось с 10 до 12, в мероприятиях задействованы все 17 муниципалитетов Мурманской области.

«За 4 года в рамках нацпроектов на развитие социальной инфраструктуры, региональной дорожной сети, ликвидацию аварийного жилого фонда, благоустройство, экологию, в дополнительную материальную поддержку населения, повышение квалификации кадров системы здравоохранения, культуры, образования, а также в работу с молодежью вложено более 47,6 млрд рублей. Из них из федерального бюджета – 23,8 млрд рублей, консолидированный областной бюджет – 18,3 млрд рублей», – прокомментировал Андрей Чибис. Он также отметил, что традиционно основной объем средств – более 60%, –вкладывается в здравоохранение, демографию, жилье и создание комфортной городской среды, образование.

Андрей Чибис обозначил ключевые достижения за 4 года в рамках реализации национальных проектов.

Так, в регионе построено 23 объекта. Среди них – лицей в Североморске на 1200 мест; 7 детских садов, и ещё один откроется в апреле в Алакуртти; 4 физкультурно-оздоровительных комплекса; ледовая арена в Мурманске; административно-спортивный комплекс Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске и горнолыжный подъемник с системой искусственного оснежения и освещения.

«По оценке Министерства спорта России, руководства Федерации горнолыжного спорта, на сегодняшний день это лучшая база для подготовки ребят на территории нашей страны», – подчеркнул глава региона.

Также в Мурманской области в рамках реализации нацпроектов благоустроено 825 придомовых территорий и создано 133 общественных пространства, отремонтировано более 300 км дорог. Свыше 2 тысяч единиц различного оборудования приобретено для учреждений здравоохранения, культуры, образования и спорта.

Отремонтировано 83 учреждения социальной сферы, среди которых детские поликлиники в Мурманске, Кандалакше и Заполярном. Полностью обновлён и модернизирован Мурманский областной драматический театр. Собственное здание впервые за 87 лет (на тот момент) существования получил областной кукольный театр.

Кроме того, созданы 53 образовательных центра «Точка роста», 19 библиотек региона переоснащены по модельному стандарту.

«Перечисленные объекты – только часть масштабного процесса. В 2022 году работы велись на 327 объектах. Реализация проектов тесно сопряжена с региональным стратегическим планом «На Севере – жить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава нашего края также сообщил, что Мурманская область стала лидером среди регионов Северо-Западного федерального округа в национальном экологическом рейтинге, созданном общественной организацией «Зелёный патруль». По России наш регион занимает 11 место. Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах Российской Федерации на отчетный период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го.

«Этот показатель – результат системной работы в рамках национального проекта, реализации плана «На Севере – жить» и активного взаимодействия с нашими промышленными партнерами в рамках реализации экологической повестки», – подчеркнул Андрей Чибис в ходе заседания правительства.

В деталях о результатах исполнения нацпроектов в 2022 году доложила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru