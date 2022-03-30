Андрей Чибис обозначил представителям региона в Госдуме и Совете Федерации ряд приоритетных направлений для продвижения на федеральном уровне

Набор приоритетных задач, требующих постоянного внимания и поддержки на федеральном уровне, губернатор Андрей Чибис обсудил с представителями Мурманской области в Госдуме и Совете Федерации РФ. Во встрече с главой региона приняли участие сенаторы Константин Долгов и Татьяна Сахарова, а также депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко.

Открывая обсуждение, Андрей Чибис поблагодарил участников встречи за активное продвижение инициатив региона, постоянное взаимодействие с отраслевыми коллегами и искреннюю позицию в битве за интересы области.

«В нынешних условиях своевременное решение вопросов и поддержка наших проектов еще важнее и дороже. Я бы хотел, чтобы мы сегодня ещё раз проговорили направления, требующие усиленного взаимодействия и постоянного внимания на федеральном уровне», – подчеркнул губернатор.

В числе приоритетных задач губернатор обозначил газификацию области, поддержку здравоохранения и образования, отстаивание интересов рыбаков.

Одной из актуальных тем Андрей Чибис назвал также развитие судоремонтной отрасли.

«Пока ограничений на ремонт судов за пределами России нет, но такие риски очевидны. У нас в регионе есть и компетенции, и производственные базы, и соответствующие мощности. Развитие в регионе судоремонта сегодня особенно актуально», – подчеркнул губернатор.

Не менее значимой для Мурманской области остается тема реновации ЗАТО.

«Сегодня мы выполняем все мероприятия программы за счет средств областного бюджета, но в нынешних условиях особенно важно, чтобы решение этих задач не зависело от колебания доходов», – пояснил Андрей Чибис.

Ещё одно важное направление совместной работы - вопрос компенсации расходов, связанных с удорожанием мазута.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор выразил уверенность, что взаимодействие региона с представителями в Госдуме и Совете Федерации по обозначенным направлениям будет усилено.