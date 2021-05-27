Андрей Чибис: «Обращаюсь к жителям нашей области – пожалуйста, будьте аккуратны с огнём»

В текущем году в Мурманской области по отношению к тому же периоду прошлого года выросло количество пожаров, число погибших и пострадавших от огня людей. Статистика была приведена ГУ МЧС России по Мурманской области на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание в режиме видеосвязи провёл губернатор Андрей Чибис.

Отмечено, что большинство пожаров приходится на жилой сектор. Большая часть случаев – возгорания мусора на лестничных площадках, в мусоропроводах и подвалах.

Кроме того, более чем вдвое выросло количество пожаров на открытой территории населённых пунктов и почти наполовину – в бесхозных и неэксплуатируемых зданиях и строениях.

В подавляющем большинстве случаев причиной пожаров послужило неосторожное обращение с огнём. В этой связи глава региона обратился к жителям Заполярья с призывом проявлять максимальную осторожность.

«Сейчас наступает тёплый период, и это создаёт дополнительный риск возникновения пожаров. Я обращаюсь к жителям нашей области – пожалуйста, будьте аккуратны с огнём, как в жилом секторе, так и на открытых пространствах и, конечно, в лесах. Особое внимание глав муниципалитетов прошу обратить на бесхозные строения – они должны быть под контролем, и на предмет недопуска туда детей и взрослых, и в смысле пожарной безопасности», - подчеркнул Андрей Чибис.

В числе прочих мер профилактики пожаров в Мурманской области в жилищах людей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей, проживающих в деревянных домах, поэтапно устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели. Рассматривается возможность оснащения такими же датчиками всех мест проживания многодетных семей, получающих меры социальной поддержки с учетом нуждаемости. Эта задача будет возложена на муниципалитеты. Андрей Чибис поручил ответственным ведомствам и органам местного самоуправления распространить такую практику на всю территорию Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области, комиссия рассмотрела вопрос пожарной безопасности мест летнего отдыха детей. В этом году организованным отдыхом будет охвачено порядка 7 тысяч ребят из Мурманской области. По имеющимся у КЧС данным, все предназначенные для этих целей объекты, как на территории региона, так и за его пределами, полностью соответствуют необходимым требованиям.