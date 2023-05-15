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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 16:30

Андрей Чибис обратил внимание глав администраций на необходимость уборки территорий муниципалитетов

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1158 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 724. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

«4 мая жители Мончегорска сообщили, что город «утопает» в песке, в частности, тротуар в сторону реки Мончи. Администрация города обещала разобраться с проблемой до 10 мая, но из-за высокой загруженности городских служб работы проведут до 22 мая», — отметил Дмитрий Каменский.

Жители Североморска 19 апреля сообщили, что на перилах трапа, ведущего на детскую площадку на улице Сизова, откололась краска, нанесенная в прошлом году. Пользователю ответили, что проблему устранят по гарантийным обязательствам до конца мая.

В блоке «ЖКХ» кандалакшане ждут ремонта ливневки на улице Пронина, 32. Ее ремонт неоднократно переносился, актуальную информацию о проведении работ пользователю обещали дать до 20 мая.

На ливневую канализацию есть жалобы и в Мурманске. Так, например, часть территории нового детского сада на улице Капитана Орликовой подтапливается талыми и дождевыми водами — ливневка не справляется. Вода начала стекать к рядом стоящим домам.

Блок «Здравоохранение» представлен сообщениями о сложностях записи к врачам.

В блоке «Мусор/свалки/ТКО» большинство вопросов касались переполненных мусорных контейнеров.

«Мусор не с неба падает. Ещё раз обращаю внимание глав администраций на необходимость уборки территорий. Жителей также призываю не бросать мусор на улицах. Тогда наши города будут значительно чище», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона поручил подтянуть экологическое поведение юных северян в рамках системы образования.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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