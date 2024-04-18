Андрей Чибис обратился к Президенту РФ с предложением приоритизировать Арктику в национальных проектах

В Мурманской области проработан план развития в соответствии с поручениями президента в ходе послания Федеральному Собранию. Многое уже эффективно реализуется. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе сегодняшнего доклада президенту Владимиру Путину. Встреча прошла в формате ВКС.

Губернатор отметил важность решений, принятых президентом, и поблагодарил за внимание к регионам.

«Это и списание задолженности регионов, и оснащение техникумов, колледжей, новых больниц, это для Мурманской области очень актуально. Продолжение программы капремонта школ. Хотел бы попросить Вас дать поручение приоритизировать арктические территории при формировании новых национальных проектов. Это безусловно важно для всех субъектов Федерации, но для Арктической зоны, с учётом состояния социальных объектов и того, что объём инвестиций в Арктическую зону сегодня нужен больше, чтобы удержать людей и привлечь новых для реализации проектов. Чтобы Арктика была таким же приоритетом, как Дальний Восток, чтобы объём финансирования по объектам, которые в том числе в мастер-планы попадут, был безусловен и в приоритете. Это принципиально важно, это позиция всех арктических губернаторов», – обратился глава региона к Президенту.

«С Юрием Петровичем (Трутневым) доработайте дополнительно, чтобы мы могли на правительстве этот вопрос обсуждать», – ответил Владимир Путин.

Фото: https://gov-murman.ru