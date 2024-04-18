СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззаконияРегиональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам перепланировки жилых помещений
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.24 20:45

Андрей Чибис обратился к Президенту РФ с предложением приоритизировать Арктику в национальных проектах

В Мурманской области проработан план развития в соответствии с поручениями президента в ходе послания Федеральному Собранию. Многое уже эффективно реализуется. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе сегодняшнего доклада президенту Владимиру Путину. Встреча прошла в формате ВКС.  

Губернатор отметил важность решений, принятых президентом, и поблагодарил за внимание к регионам.      

«Это и списание задолженности регионов, и оснащение техникумов, колледжей, новых больниц, это для Мурманской области очень актуально. Продолжение программы капремонта школ. Хотел бы попросить Вас дать поручение приоритизировать арктические территории при формировании новых национальных проектов. Это безусловно важно для всех субъектов Федерации, но для Арктической зоны, с учётом состояния социальных объектов и того, что объём инвестиций в Арктическую зону сегодня нужен больше, чтобы удержать людей и привлечь новых для реализации проектов. Чтобы Арктика была таким же приоритетом, как Дальний Восток, чтобы объём финансирования по объектам, которые в том числе в мастер-планы попадут, был безусловен и в приоритете. Это принципиально важно, это позиция всех арктических губернаторов», – обратился глава региона к Президенту.     

«С Юрием Петровичем (Трутневым) доработайте дополнительно, чтобы мы могли на правительстве этот вопрос обсуждать», – ответил Владимир Путин.    

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Ипотечный портфель жителей Мурманской области составил 85,7 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 25 копеек, доллар теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)На очередном заседании Мурманской областной Думы планируется рассмотреть два десятка вопросов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика