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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.22 12:30

Андрей Чибис обсудил инвестиционный потенциал Мурманской области с делегацией Республики Исландия

Инвестиционная и туристическая привлекательность Мурманской области стали темой рабочей встречи главы региона Андрея Чибиса и делегации представителей Исландии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Исландия в Российской Федерации Аурни Тор Сигурдссоном. С учётом эпидобстановки встреча состоялась в онлайн-режиме.

«Предприниматели, предприятия Исландии являются традиционными партнерами Мурманской области, особенно в части оборудования наших производств в рыбоперерабатывающей отрасли, за это коллегам отдельное спасибо. Но потенциал сотрудничества, очевидно совершенно, гораздо шире – это и модернизация нашего рыбопромышленного комплекса, и сфера туризма, и новые инфраструктурные проекты, к реализации которых мы приступаем на сегодняшний день», – отметил, открывая встречу, глава региона Андрей Чибис.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова представила участникам со стороны Исландии инвестиционный потенциал Мурманской области, развитию которого, по словам вице-губернатора, способствуют беспрецедентные стратегические решения по поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. Сегодня в регионе насчитывается уже 123 резидента АЗ РФ и ТОР «Столица Арктики», планируется создание 8674 новых рабочих мест с общим объемом инвестиций 246,5 млрд рублей.

В числе ключевых проектов Мурманской области Ольга Кузнецова назвала Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений и комплекс перегрузки угля «Лавна», а также логистические проекты на Западном берегу Кольского залива: морской терминал Тулома, контейнерный порт-хаб Северного морского пути, терминал по обслуживанию судов и поставке рыбной продукции «Ударник», проект технического перевооружения порта Витино и Беломорской нефтебазы. Были отмечены и масштабные проекты в горной промышленности и металлургии: химико-металлургический комплекс Африкандского месторождения, освоение месторождения металлов платиновой группы «Федорова Тундра» и Печегубского месторождения, строительство металлургического завода «Большая медь» в Мончегорске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Ольга Кузнецова подробно остановилась на стремительном развитии в регионе туристической отрасли, подчеркнув тенденцию нарастающего интереса к северу. По словам заместителя губернатора, в Мурманской области именно в сфере туризма сегодня отмечается больше всего инвестиционных проектов. Вице-губернатор подробно представила потенциальным инвесторам наиболее масштабные и уникальные из них – проекты редевелопмента портовой территории «Новый Мурманск», создания Арктического аквапарка в Мурманске и туристического комплекса в Кировске на территории «Поле Умецкого».

Аурни Тор Сигурдссон высоко оценил инвестиционные перспективы региона и выразил уверенность в дальнейшем расширении направлений сотрудничества Мурманской области и Исландии.

«Мурманская область всегда была для нас важной областью сотрудничества. Мы надеемся, что эта связь будет только укрепляться. Судя по презентации, которую я сегодня увидел, можно сказать, что у нас есть перспективы взаимодействия не только в сфере рыбного хозяйства, но и в других областях» – отметил Аурни Тор Сигурдссон и поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за интерес к Исландии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

 

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