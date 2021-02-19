Андрей Чибис обсудил концепцию развития системы образования Мурманской области с руководителями школ региона

Реализация нацпроекта «Образование», повышение качества образования, введение в образовательно-воспитательный процесс региональной составляющей, синхронизация системы подготовки кадров и кадровых потребностей экономики региона – таковы базовые пункты концепции развития системы образования Мурманской области, которая в настоящее время проходит доработку. Вчера на площадке мурманской школы №49 состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и министра образования и науки региона Ольги Дзюбы с руководителями школ области.

Губернатор, открывая встречу, обозначил две основные задачи, стоящие перед региональной системой образования.

«Задача первая – соответствовать очень быстро меняющемуся миру. Быть современными, отвечать существующим реалиям и в идеале – думать на шаг вперёд. И вторая важная задача – ценности. Воспитание сейчас становится вопросом номер один», – подчеркнул глава региона.

По мнению Андрея Чибиса, в учебных программах необходимо делать акцент на направлениях, востребованных в контексте развития Арктики, чтобы заполярные школьники могли найти применение своим знаниям и талантам в родном крае. Губернатор указал на тесную связь патриотического воспитания с профориентацией – реализовать себя дома способен лишь тот, кто хорошо знаком с возможностями своего региона.

«У многих детей отсутствует понимание, что такое вообще Мурманская область, чем она богата, что здесь есть. Какое будущее у Арктики, у Мурманской области, какие реализуются проекты, какие технологии применяются, что у нас развивается – нужно сделать так, чтобы всё это было частью образования. Потому что перспектива и вера в будущее – важный элемент самоощущения молодого человека», – отметил Андрей Чибис.

Как доложила Ольга Дзюба, в 2021 году в Мурманской области откроются 12 центров «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности, будут созданы 8 мастерских по международным стандартам «Ворлдскиллс», появится центр технологического образования «IT-Куб». Кроме того, на базе областного Института развития образования откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Что касается региональной составляющей образования, то, по словам министра, разработка её концепции уже идёт. Так, к сентябрю 2021 года во всех муниципалитетах будут разработаны местные экспедиционные и экскурсионные маршруты для школьников.

В свою очередь, Андрей Чибис сообщил педагогам, что в этом году, помимо обычного финансирования на текущий ремонт школ, будет запущена система грантов на создание и обустройство школьных пространств. Причём пространства могут быть любыми – например, столовые, актовые или спортивные залы.

В ходе обмена мнениями руководители школ высказали ряд предложений, отдельные из которых были взяты губернатором и министром на заметку. В частности, была одобрена идея «абонемента выходного дня», дающего школьникам право бесплатного посещения культурных и спортивных учреждений. Кроме того, звучали жалобы на острую нехватку в регионе педагогических кадров, в связи с чем Андрей Чибис поддержал предложение учителей об открытии экспериментальных психолого-педагогических классов в школах области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в торжественной части встречи ряд заполярных педагогов получили из рук губернатора знак «Отличник просвещения» Министерства просвещения Российской Федерации.