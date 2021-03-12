Андрей Чибис обсудил развитие электросетевой инфраструктуры для ТОР «Столица Арктики» с главой «Россети Северо-Запад»

Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник вчера обсудили развитие электросетевой инфраструктуры для территории опережающего развития «Столица Арктики». Также глава региона поблагодарил компанию за надежное электроснабжение потребителей в период пиковых нагрузок.

«Отдельная благодарность компании за то, что не просто содержит сети, а применяет инновационные подходы и технологии, которые позволяют повысить надежность электроснабжения. Спасибо за взаимодействие, сотрудничество и внимание к нашему региону», – отметил Андрей Чибис.

По словам генерального директора «Россети Северо-Запад», в настоящее время в Мурманской области сформированы уникальные условия для социально-экономического роста региона.

«Создание электросетевой инфраструктуры для «Столицы Арктики» – одна из наших приоритетных задач. Уверен, партнерство компании с регионом станет стимулом для развития стратегически важного направления для области и страны в целом», – подчеркнул Артем Пидник.

Глава «Россети Северо-Запад» также добавил, что реализация проектов по развитию зоны Арктики и повышению надежности электроснабжения потребителей требует от компании увеличения внутренней эффективности.

Артем Пидник рассказал Андрею Чибису о назначении нового руководителя Мурманского филиала Анатолия Кушнерова. Перед ним уже поставлен ряд задач. Среди них системное повышение надёжности электроснабжения жителей области и бизнес-среды, в том числе крупных промышленных предприятий, синхронизация развития инфраструктуры с планами региона и подключение объектов к электросетям в срок, а также развитие смежных направлений деятельности, в том числе модернизация котельных в Мурманской области, работающих на неэффективных видах топлива.

В 2021 году «Россети Северо-Запад» отремонтируют в Мурманской области больше 200 км линий электропередачи, заменят 22 км грозотроса, расчистят почти 750 гектаров просек ЛЭП.