Андрей Чибис обсудил развитие региональной медицины с министром здравоохранения РФ

В рамках рабочей командировки в Москву губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Стороны уделили особое внимание вопросам развития региональной медицины, эпидемиологической обстановке в области, вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции, а также увеличению финансирования больниц региона на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования.

«В рамках встречи мы получили принципиальную поддержку по нескольким направлениям. В Мурманскую область направят дополнительную партию вакцины от гриппа. В условиях севера, сложного климата и частых случаев ОРВИ такие прививки жителям необходимы. Также проговорили вопрос о выделении дополнительного финансирования на ОМС, чтобы больше жителей смогли получить качественную, бесплатную и своевременную помощь. Доложил и об эпидемиологической обстановке в области. Пока ситуация с распространением коронавируса остаётся стабильной. Но вопрос с вакцинацией от COVID-19 волнует северян. Сейчас препарат ещё проходит клинические исследования. Договорились с министром, что после начала массового производства Мурманская область получит ампулы для вакцинации населения в числе первых», – сообщил губернатор.

Ещё одной темой для обсуждения стал ход подготовки проектной документации по строительству нового онкологического диспансера.

Дефицит финансирования реализации базовой программы обязательного медицинского страхования сложился в Мурманской области по ряду объективных причин, в том числе из-за изменения методики расчётов средств субвенций регионам в 2018 г . На сегодняшний день нехватка средств составляет более двух миллиардов рублей.

Вакцинирование от гриппа, во исполнение поручения Президента РФ, должны пройти не менее 60% населения Мурманской области. Это 393 тысячи 232 северянина, в том числе 281 тысяча 129 взрослых и 112 тысяч 103 ребёнка. На сегодняшний день от этого числа привито порядка половины взрослых и треть детей. Чтобы полностью реализовать план прививок, Мурманской области в самое ближайшее время необходимы дополнительные поставки вакцины, сообщает региональное Министерство информационной политики.