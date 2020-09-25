Андрей Чибис обсудил реализацию нацпроектов и ход развития МТУ на встрече в Москве

Вчера в ходе рабочей поездки в Москву губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову о ходе реализации национальных проектов на территории региона и результативности выполнения показателей.

Напомним, в этом году в области на них направлено почти 15 млрд рублей, и по качеству и скорости выполнения область лидирует по многих направлениям, это касается как социальных, так и экономических задач.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной темой разговора стало развитие важного для области проекта – Мурманского транспортного узла, своевременность и непрерывность строительства которого обеспечит реализацию инвестиционных проектов на западном берегу Кольского залива. В ближайшее время по этой теме запланировано отдельное совещание.