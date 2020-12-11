Андрей Чибис обсудил с архитекторами второй этап благоустройства набережной в Коле

Губернатор Андрей Чибис вчера посетил обновленную набережную в Коле. Глава региона встретился с архитекторами компании «Теслер архитектс» и обсудил с ними второй этап благоустройства общественно-досуговой зоны.

В планах проработать территорию для развития спортивного сектора, который включает установку беговых и велосипедных дорожек, площадок улучшения физической подготовки и командного вида спорта.

«Второй этап обновления набережной предполагает наполнение пространства комфортными и функциональными малыми архитектурными формами. Территория должна быть разделена на зоны для людей разных возрастов: для маленьких детей, для старшего поколения и для тех, кто хочет заниматься физкультурой и различными активными видами спорта, – отметил Андрей Чибис.

По словам генерального директора компании «Теслер архитектс» Кирилла Теслера, набережная станет интересным местом для прогулок местных жителей. Обновленная общественно-досуговая зона значительно повысит уровень туристической привлекательности города, послужит предпосылкой для формирования новых турпродуктов и разработки турмаршрутов.

Чтобы приступить к проектированию второго этапа благоустройства набережной, архитекторы изучили местные климатические условия, провели опрос жителей города, оценили транспортную, пешеходную доступность, статистику спортивной активности северян и фотопубликаций в социальных сетях. В ходе разработки проекта выбран современный, но поддерживающий, в части материалов и цветовой гаммы, исторические ценности города Колы дизайн.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году уже выполнены работы по покрытию тротуарной плиткой площадок и стоянок автотранспорта, установлены инсталляция «Кольская рыба» – символ набережной, стенды с историей города, горки, скамейки, водоотводы и ограждения. Также проведены укладка канализационных труб и посев трав, монтаж железобетонной опоры, светильников и др. Одновременно с ходом строительства был осуществлен перенос высоковольтной линии электропередач под землю.