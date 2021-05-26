Андрей Чибис обсудил с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным возможность привлечения в Мурманскую область федеральных инфраструктурных кредитов

Возможность привлечения федеральных инфраструктурных кредитов для решения первостепенных задач развития Мурманской области вчера обсудил губернатор региона Андрей Чибис в рамках рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным в Москве.

Инфраструктурные кредиты – новый инструмент регионального развития, анонсированный Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию. Средства в рамках этого инструмента предоставляются под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

В числе проектов, предложенных Мурманской областью для вложения средств федеральных кредитов, – комплексная модернизация систем теплоснабжения АО «МЭС» и инфраструктуры «Мурманскводоканала», реновация Больничного городка и создание культурно-делового центра «Новый Мурманск» в столице Заполярья, реконструкция автоподъезда к Териберке, развитие в регионе индивидуального жилищного строительства. Кроме того, был поднят вопрос федерального софинансирования модернизации областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи стороны также обсудили реализацию в Мурманской области федерального проекта «Чистая вода» и программы благоустройства территорий. Помимо этого, Андрей Чибис обратился к главе Минстроя с инициативой создания механизма государственного регулирования цен на топочный мазут.