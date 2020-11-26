Андрей Чибис обсудил с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным важные для региона проекты

Губернатор Андрей Чибис провел в Москве рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. По итогам глава региона отметил, что обсуждались важные для Мурманской области проекты, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Разговор был о реновации нашего Больничного городка, и ремонте краеведческого музея, и строительстве нового онкодиспансера в Мурманске, которое начнется в будущем году, – сообщил Андрей Чибис. – Отдельно обсудили комфортную городскую среду. Когда-то эта программа начиналась именно здесь в Минстрое».