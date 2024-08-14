Андрей Чибис обсудил с коллективом Кольской ГМК создание горно-обогатительного комплекса по производству литий-ионных батарей

Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Мончегорск встретился с трудовым коллективом Кольской горно-металлургической компании. Открывая встречу, глава региона передал сотрудникам Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Приветствуя тружеников, глава региона напомнил, что в рамках рабочего визита в Мурманскую область первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров поддержал несколько ключевых проектов для дальнейшего развития нашего региона. Среди них – производство сырья для литий-ионных батарей.

Компания «Полярный литий» намерена реализовать проект освоения Колмозерского литиевого месторождения – крупнейшего в России, расположенного в Ловозерском районе. Запасы литиевых руд здесь составляют 75 млн тонн или 18,9% российских запасов этого металла. В настоящий момент акционерами рассматривается вариант строительства горно-обогатительного комплекса в две очереди. В настоящее время проект поддержан Министерством промышленности и торговли РФ, а также внесен в перечень основных мероприятий для включения в планы комплексного социально-экономического развития Мончегорска как опорного населенного пункта Арктической зоны РФ.

«На Кольской ГМК имеется необходимая инфраструктура и перспектива по освоению полного цикла производства катодного активного материала. Для размещения производства рассматривали Казань, Москву, но мы добились того, чтобы оно было размещено в Мончегорске. По сути, здесь появится новое производство, а значит, новые профессиональные компетенции, которые смогут обеспечить будущее ребят, которые сегодня здесь живут», – отметил Андрей Чибис.

Профессионалы сразу же подняли вопрос утилизации литий-ионных батарей, потому что токсичные вещества, содержащиеся в них, очень опасны для окружающей среды. Губернатор подчеркнул, что задачи экологичной переработки батарей будут включены в технологические планы ещё на этапе проектирования горно-обогатительного комплекса.

Продолжая экологическую тему, сотрудники предприятия затронули тему переработки автомобильных покрышек. Андрей Чибис ответил, что правительство региона ведёт планомерную работу по решению этой задачи. Пункты для сдачи покрышек открылись в Мурманске, также их принимает «Экотехнопарк» в Междуречье, решается вопрос открытия пунктов и в других муниципалитетах области.

Сотрудники Кольской ГМК – жители Мончегорска поблагодарили губернатора за программу «Витаминизация». Также выразили слова благодарности за благоустройство. По словам людей, Мончегорск изменился просто на глазах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, одна из участниц встречи выразила пожелание возродить на производстве промышленный туризм. Андрей Чибис поддержал сотрудницу, подчеркнув, что это очень важно не только для северян и гостей региона, а прежде всего, для школьников, ведь профессиональная ориентация – важнейшая часть образовательного процесса, а Кольской ГМК есть чем похвастать в плане новейшего оборудования и обустройства цехов.

Участников встречи также интересовали вопросы безопасности дорожного движения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения.

«Встречи с коллективами ключевых предприятий региона, предприятий, без преувеличения держащих на своих плечах экономику Мурманской области, я считаю одной из важнейших частей своей работы. Ваше видение жизни в родном городе, его перспектив, вопросов, на которые необходимо обратить более пристальное внимание, являются очень ценными. Самые интересные и полезные из них найдут своё отражение в новом пятилетнем плане «На Севере – жить», потому что улучшение качества жизни людей в каждом муниципалитете региона – приоритетная задача регионального правительства», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/