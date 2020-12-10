Андрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Одновременно с ними в 39 субъектах Российской Федерации, среди которых и Мурманская область, состоятся выборы в региональные парламенты.

Столь серьёзная избирательная кампания требует тщательной и заблаговременной подготовки. Ход подготовительных мероприятий и необходимую помощь Избирательной комиссии Мурманской области со стороны правительства региона обсудили 9 декабря губернатор Андрей Чибис и председатель облизбиркома Антон Богомолов.

Глава региона выразил уверенность, что выборы, по сложившейся в Мурманской области доброй традиции, пройдут без проблем.

«Мы с вами прошли уже не одну избирательную кампанию, и прошли достойно, с минимальным количеством нарушений. Считаю, что и в рамках подготовки к этим выборам мы сможем всё внимательно отстроить и отследить», – подчеркнул Андрей Чибис. Тем не менее, отметил губернатор, начинать готовиться к кампании нужно заранее.

Антон Богомолов отметил, что до выборов комиссии предстоит решить ряд рабочих вопросов.

«Нужно обновить законодательство, нужно посмотреть на техническую подготовку всей избирательной системы. Но в целом система готова», – сообщил глава избиркома.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, со своей стороны Андрей Чибис отметил, что правительство области готово оказать избиркому любую поддержку, чтобы выборы прошли честно и прозрачно.