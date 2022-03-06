Андрей Чибис обсудил с представителями дорожной и автотранспортной отрасли основные ориентиры работы в новой экономической обстановке

Андрей Чибис провёл рабочее совещание с представителями дорожной и автотранспортной отрасли региона. Губернатор обсудил с участниками встречи вопросы организации транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности в Мурманской области в связи с изменениями экономической обстановки.

«Продолжаются разговоры по поводу того, как в условиях тех ограничений, которые введены в отношении нашей страны, выполнить все задачи, которые перед нами ставят. Тема дорожного строительства, ремонта дорог является одной из ключевых, и на это выделяются большие ресурсы. А в этом году их ещё больше, чем в прошлом, – сказал Андрей Чибис. – И, конечно, вторая тема, которая касается общественного транспорта, его дальнейшего функционирования, выполнения тех планов и программ, о которых мы говорили с точки зрения оптимизации, обновления общественного транспорта. Ещё раз повторюсь, общественный транспорт и дороги являются для нас одним их ключевых приоритетов».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках встречи были обозначены основные ориентиры, сложившиеся в новой экономической обстановке. Среди них – сохранение и поддержка коллективов транспортных организаций, бесперебойность перевозок на действующих маршрутах, перераспределение полученной экономии в рамках мероприятий по ремонту автомобильных дорог и тротуаров в области.

Как отметил по итогам мероприятия заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, регион, несмотря ни на что, должен войти в сезон дорожных работ в полной готовности.

«Сократим до минимума бюрократические процедуру, ускорим приёмку работ и её оплату, в том числе, с учётом вероятного увеличения цены и изменения условий контрактов. Очевидно, что программы обновления общественного транспорта будут уточнены, но в любом случае реализованы», – подытожил Юрий Сердечкин.