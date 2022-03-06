В Масленицу на ММТП встречали портовиков около проходной с блинамиАндрей Чибис дал старт Празднику Севера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.03.22 14:00

Андрей Чибис обсудил с представителями дорожной и автотранспортной отрасли основные ориентиры работы в новой экономической обстановке

Андрей Чибис провёл рабочее совещание с представителями дорожной и автотранспортной отрасли региона. Губернатор обсудил с участниками встречи вопросы организации транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности в Мурманской области в связи с изменениями экономической обстановки.

«Продолжаются разговоры по поводу того, как в условиях тех ограничений, которые введены в отношении нашей страны, выполнить все задачи, которые перед нами ставят. Тема дорожного строительства, ремонта дорог является одной из ключевых, и на это выделяются большие ресурсы. А в этом году их ещё больше, чем в прошлом, – сказал Андрей Чибис. – И, конечно, вторая тема, которая касается общественного транспорта, его дальнейшего функционирования, выполнения тех планов и программ, о которых мы говорили с точки зрения оптимизации, обновления общественного транспорта. Ещё раз повторюсь, общественный транспорт и дороги являются для нас одним их ключевых приоритетов».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках встречи были обозначены основные ориентиры, сложившиеся в новой экономической обстановке. Среди них – сохранение и поддержка коллективов транспортных организаций, бесперебойность перевозок на действующих маршрутах, перераспределение полученной экономии в рамках мероприятий по ремонту автомобильных дорог и тротуаров в области.

Как отметил по итогам мероприятия заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, регион, несмотря ни на что, должен войти в сезон дорожных работ в полной готовности.

«Сократим до минимума бюрократические процедуру, ускорим приёмку работ и её оплату, в том числе, с учётом вероятного увеличения цены и изменения условий контрактов. Очевидно, что программы обновления общественного транспорта будут уточнены, но в любом случае реализованы», – подытожил Юрий Сердечкин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Среди олив». Художественный сериал, 15 серия (16+)20:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионе увеличен объём средств, направляемых на помощь эвакуируемым пострадавшим гражданам-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)В Ковдоре модернизирована система освещения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика