Андрей Чибис обсудил с представителями компании FFI возможность производства «зелёного» водорода в Мурманской области

В Центре управления регионом губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями компании «Fortescue Future Industries» (FFI). Одним из вопросов для обсуждения стало развитие системы производства «зелёного» водорода в Мурманской области.

«Сегодня Арктика и Мурманская область в частности – территория инвестиций. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и федерального правительства, созданы уникальные инвестиционные условия, налоговые льготы. И в России, и в соседних странах они являются самыми конкурентоспособными, – отметил Андрей Чибис. – В настоящее время у нас строится крупнейший в мире за Полярным кругом ветропарк и имеется большой потенциал в области гидроэнергетики. Всё это даёт огромную возможность для создания и развития новой энергетики, в частности «зелёного» водорода».

По словам представителей FFI, задача компании – использовать возобновляемые энергоисточники для того, чтобы поставлять необходимое для нужд человечества количество недорогой энергии с нулевым уровнем загрязнения. В том числе производство «зелёного» водорода поможет сократить загрязнённость в основных отраслях промышленности, производящих выбросы.

В мероприятии также приняли участие министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова, генеральный директор Корпорации развития региона Светлана Панфилова. Компанию «Fortescue Future Industries» (FFI) представили руководитель направления по региональному развитию Дэниел Хоган, финансовый менеджер Родриго Агилар и консультант Эллен Пинчук.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках Петербургского международного экономического форума, прошедшего в начале июня, компания «Fortescue Future Industries» (FFI) объявила о том, что разработала и запатентовала технологии производства и стабилизации «зелёного» водорода из возобновляемых источников энергии. Его можно использовать в качестве топлива для развития ряда экологически чистых отраслей, включая «зелёную» энергетику, «зелёные» удобрения и производство «зелёных» металлов.

Компания FFI рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнёра для создания глобального центра «зелёной» энергетики и промышленности путём разработки крупнейших возобновляемых источников энергии (гидроэнергетика, геотермальная энергетика, ветроэнергетика и солнечная энергетика), используя огромные ресурсы страны – кадры, инфраструктуру для производства, транспортировки и экспорта на мировые рынки.