Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов

Планы присоединения к энергоснабжению новых объектов в Печенгском округе и Кольском районе стали главной темой разговора в рамках рабочей встречи губернатора Андрея Чибиса с руководством электросетевой компании «Оборонэнерго».

Открывая встречу, глава региона отметил, что АО «Оборонэнерго» является второй по величине территориальной электросетевой компанией в Мурманской области после «МРСК Северо-Запада», и поблагодарил генерального директора компании Сергея Кирюхина за оперативное решение текущих вопросов в Североморске – предоставление мощности для проектируемого бассейна и подключение к сетям двух новых социальных объектов – детского сада и школы.

Главным же вопросом для обсуждения губернатор назвал перспективы развития региона.

«У нас две важные точки, которые требуют надёжного энергоснабжения и новых мощностей. Это Печенгский округ, проекты в сфере туризма, в том числе в районе полуостровов Средний и Рыбачий – там большой проект «Валла-Тунтури», который мы в ближайшее время начнём реализовывать, первый шаг уже сделан – это современный глэмпинг. Туристическая деревня с необходимой инфраструктурой требует соответствующей мощности. Помимо этого, там ещё более десяти инвестпроектов, связанных с придорожным сервисом, с развитием туризма, более чем полтора миллиарда рублей инвестиций и почти 150 рабочих мест. Вторая точка – Кольский район, Серебрянское шоссе, где тоже активно идёт развитие туризма, появляются объекты придорожного сервиса», – пояснил Андрей Чибис.

Глава области также указал на то, что именно в Кольском районе сконцентрировано наибольшее количество заявок на «Гектар Арктики». Немалая часть проектов получателей земельных участков связана с созданием туристической инфраструктуры, которая требует присоединения к энергосетям.

В свою очередь, генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин подтвердил готовность компании к сотрудничеству с правительством Мурманской области.

«Пути решения этих проблем и вы, и мы видим. Готовы идти по сценарию, который предложен вами, и реализовать обозначенные проекты для вашего региона», – подчеркнул руководитель «Оборонэнерго».

Стороны обменялись предложениями по конкретным аспектам взаимодействия, сообщает региональное Министерство информационной политики.