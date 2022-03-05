Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли

Текущее состояние рыбопромышленного комплекса Мурмана и способы решения возможных проблем были вынесены на повестку дня рабочего совещания губернатора Андрея Чибиса с представителями рыбопромысловых, рыбоводческих и перерабатывающих предприятий Мурманской области. В обсуждении также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов, министр развития Арктики и экономики региона Татьяна Русскова, директор АНО «Мурманконгресс» Артём Марышев.

Открывая совещание, глава региона отметил, что рыбная индустрия является одной из ключевых отраслей экономики области и в особенности Мурманска. В неё входят свыше 200 предприятий, на которых трудятся более 7000 человек.

«Рыбопромышленный комплекс обеспечивает большой объём налоговых поступлений в казну региона и города Мурманска. И, конечно, текущее состояние отрасли, проблемы, которые мы с вами видим, меры, которые можем принять мы либо федеральное правительство, – это сегодня одна из самых актуальных повесток. Давайте вместе с вами поймём, что мы можем оперативно сделать, чтобы стабильная работа была обеспечена», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году объём вылова морских биоресурсов предприятиями Мурманской области составил 649,7 тыс. тонн, что превысило показатели 2020 года более чем на 8 %. Перерабатывающие предприятия произвели 503,3 тысячи тонн продукции – на 12,2% больше, чем в 2020 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441947/