Андрей Чибис обсудил с вице-премьером Викторией Абрамченко инициативы региона, направленные на интересы рыбаков

Решение проблемы первичной обработки продукции на судах прибрежного промысла и разрешение рыбакам-любителям продавать свой улов стали предметом разговора на рабочей встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко в Москве.

С проектом изменений в федеральный закон о рыболовстве, которые позволили бы рыбакам-прибрежникам производить первичную обработку (потрошение и обезглавливание) улова непосредственно на борту судна, выступил сенатор от Мурманской области Константин Долгов. Из-за разночтений в законе контролирующие органы вправе наложить штраф на прибрежников, обрабатывающих продукцию в море, что практически парализует промысел. Регион выступил с инициативой конкретизировать в законе право рыбаков на такие действия.

«Виктория Валерьевна поддерживает инициативу Мурманской области, и сейчас задача – доработать текст, чтобы обеспечить его внесение в Государственную Думу», – отметил Андрей Чибис, комментируя итоги встречи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также губернатор обсудил с вице-премьером юридические аспекты разрешения рыбакам-любителям реализовывать свой улов. Создание такого правового механизма требует принятия ряда нормативных актов на федеральном уровне. Данная инициатива также получила одобрение Виктории Абрамченко.