Стартовала программа детского туристического кешбэкаЖители Мурманской области с 1 августа смогут получить гектар в упрощённом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.05.21 15:00

Андрей Чибис обсудил с вице-премьером Викторией Абрамченко инициативы региона, направленные на интересы рыбаков

Решение проблемы первичной обработки продукции на судах прибрежного промысла и разрешение рыбакам-любителям продавать свой улов стали предметом разговора на рабочей встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко в Москве.

С проектом изменений в федеральный закон о рыболовстве, которые позволили бы рыбакам-прибрежникам производить первичную обработку (потрошение и обезглавливание) улова непосредственно на борту судна, выступил сенатор от Мурманской области Константин Долгов. Из-за разночтений в законе контролирующие органы вправе наложить штраф на прибрежников, обрабатывающих продукцию в море, что практически парализует промысел. Регион выступил с инициативой конкретизировать в законе право рыбаков на такие действия.

«Виктория Валерьевна поддерживает инициативу Мурманской области, и сейчас задача – доработать текст, чтобы обеспечить его внесение в Государственную Думу», – отметил Андрей Чибис, комментируя итоги встречи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также губернатор обсудил с вице-премьером юридические аспекты разрешения рыбакам-любителям реализовывать свой улов. Создание такого правового механизма требует принятия ряда нормативных актов на федеральном уровне. Данная инициатива также получила одобрение Виктории Абрамченко.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.05.21 21:11
Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Григорий
19.05.21 11:27
это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Серебряный бор». Художественный сериал, 10 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья цены на морковь и картофель выросли больше всего-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Переход на более экологичные виды топлива и модернизацию объектов ЖКХ губернатор Андрей Чибис обсудил с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Андрей Чибис обсудил с вице-премьером Викторией Абрамченко инициативы региона, направленные на интересы рыбаков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика