Андрей Чибис обсудил тему участия Мурманской области в обеспечении продовольственной безопасности с представителем ФАО ООН в России Олегом Кобяковым

7 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Олегом Кобяковым, директором Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по связи с Российской Федерацией. Стороны обсудили участие региона в обеспечении продовольственной безопасности, перспективы сотрудничества, в том числе по программе российского председательства в Арктическом совете, и взаимодействие в рамках организации совместных мероприятий и региональных диалогов по продовольственным системам.

«Тема продовольственной безопасности, о которой мы с вами сегодня говорим, актуальна для всех стран без исключения. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе с отчетом, отметил, что на сегодняшний день Россия на 100% обеспечивает себя зерном, подсолнечным маслом, рыбой, мясом. Мурманская область вносит большой вклад в это обеспечение, потому что у нас 140 предприятий рыбопромышленного комплекса, где добывают, перерабатывают рыбу, и обеспечивают поставки на территорию РФ и многих других стран. С 2019 года в Мурманской области также действует социальный проект «Наша рыба», в рамках которого северяне могут приобрести товар без наценки по ограниченной цене, ярмарки работают регулярно. За участие в проекте я благодарю предпринимателей региона. Также в Мурманской области работает производство апатитового концентрата, из которого производятся удобрения, которые также поставляются по всему миру и являются залогом продовольственной безопасности», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что в 2021 году объём добычи водных биоресурсов в Мурманской области вырос до 650 тысяч тонн, что на 8% больше чем в 2020 году. И за 2022 год добыто уже 112 тысяч тонн.

Олег Кобяков поблагодарил губернатора за заинтересованный диалог и сотрудничество, а также отметил, что российское отделение ФАО функционирует с 2016 года, и большое значение уделяется работе с регионами, прежде всего системообразующими, как Мурманская область.

«Для ФАО Россия – одна из ведущих стран: рыбная, морская, лесная держава, крупный донор международного развития. Проекты развития финансируются, в том числе, и по линии ФАО. А Мурманская область – это и транспортные ворота, и крупный производитель рыбной и сельскохозяйственной продукции, развитое лесное хозяйство. Будучи организацией технического сотрудничества, неполитизированной, ФАО занимает взвешенную позицию. В практической работе мы намерены продолжать совместную деятельность по всем трекам: сельское, рыбное, лесное хозяйство, продовольственная безопасность и развитие сельскохозяйственных регионов. Мы организуем встречи, совместные исследования и мероприятия, взаимодействуем с вузами и учеными. Также российское отделение в перспективе рассматривает возможность создания региональных площадок. Я убежден, что мы продолжим плодотворную совместную работу», – заверил глава российского отделения ФАО.