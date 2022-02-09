Андрей Чибис обсудил варианты поставок газа в регион на совещании с вице-премьером Александром Новаком

Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании по газификации Мурманской области под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В мероприятии также приняли участие представители Минэнерго России и компаний ТЭК.

Газификация Мурманской области прорабатывается в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о поэтапном завершении газификации регионов Российской Федерации к 2030 году. На совещании обсуждались экономически обоснованные варианты поставок газа в Кольское Заполярье, в частности предприятиям ЖКХ и промышленности.

«Ключевой задачей остаётся улучшение экологической ситуации в регионе, чему будет способствовать повышение доли чистой генерации. Сегодня энергоснабжение региона происходит, в основном, за счёт мазута и угля, это накладывает отпечаток на экологию. Сейчас рассматривается несколько вариантов, в том числе строительство газопровода, возможно, регазификационного терминала с поставкой СПГ», – сообщил на совещании Александр Новак.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что поставки природного газа дадут Мурманской области возможность не только существенно улучшить экологическую ситуацию, но и позволят нарастить промышленное производство, углубить переработку добываемого сырья.

«Газификация Мурманской области через строительство магистрального газопровода позволит также газифицировать северные районы Карелии. Суммарный ежегодный объём потребления газа составит 8,6 млрд кубометров. В общей сложности на территории Мурманской области мы видим запрос выше 6 млрд кубов газа – 1,6 млрд кубометров газа необходимо на перевод текущей генерации тепла на газ, и ещё 4,5 млрд кубометров – для промышленности», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439462/#&gid=1&pid=1