Андрей Чибис объявил о старте конкурса грантов для поисковых некоммерческих организаций Мурманской области

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис объявил о старте конкурса на получение субсидий для некоммерческих организаций, занимающихся поисковой работой.

«Эта поддержка предназначена для тех, кто ищет и увековечивает память погибших и вовлекает в это крайне важную деятельность нашу молодёжь. Официально зарегистрированные в Мурманской области НКО могут подать заявки до 8 мая», - сказал глава региона и поручил председателю комитета молодежной политики Мурманской области Марии Чернышевой подвести итоги конкурса к 1 июня.

Узнать подробную информацию можно на сайте и в социальных сетях профильного ведомства.