Андрей Чибис объявил о старте опроса по созданию мастер-плана Мурманской агломерации

В мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Мурманской области предложил ввести понятие «опорные арктические города». По поручению президента Владимира Путина по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года.

«Все это нужно для того, чтобы на основе мастер-плана были приняты необходимые решения по системному финансированию из федерального бюджета наших городов и населённых пунктов для того, чтобы они развивались и становились привлекательнее для жизни на Крайнем Севере», – сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так, в Мурманской области опорными населёнными пунктами АЗРФ определены три агломерации: Мурманская (Мурманск, Североморск, Кола, Мурмаши, Минькино, Молочный, Кильдинстрой, Зверосовхоз, Междуречье, Мишуково, Тулома, Выходной, Белокаменка), Кировско-Апатитская и Мончегорская.

«Я ещё раз хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина, помощника президента Максима Станиславовича Орешкина, вице-премьера Юрия Петровича Трутнева и главу Минвостокразвития Алексея Олеговича Чекункова за поддержку по этому проекту. И теперь наша задача всем вместе его реализовать», – подчеркнул глава региона.

Подробнее о ходе разработки мастер-планов доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Разработка мастер-планов населённых пунктов Мурманской области основывается на опыте Дальневосточного федерального округа. По словам вице-губернатора, на прошлой неделе в Хабаровске состоялась презентация Президенту комплексных планов развития 25 городов ДФО. Общий объём финансирования из федерального бюджета – порядка 2,2 трлн рублей, практически столько же планируется привлечь внебюджетных средств.

«Мастер-план – это основа всех документов территориального развития для реализации эффективных проектов», – пояснила Ольга Вовк.

Они разрабатываются для создания и повышения качества условий проживания северян, доступности социальных услуг и возможностей для самореализации жителей Мурманской области.

«По поручению губернатора Мурманской области работы по разработке мастер-планов начаты в опережающем темпе. Уже осуществлён сбор необходимых исходных данных, подготовлены аналитические материалы, разработчики посетили территорию и приступили к формированию первых концепций развития. Финансирование данных работ осуществляется за счет средств ДОМ.РФ», – отметила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 15 января стартует онлайн-опрос по Мурманской агломерации, который направлен на сбор сценариев использования территории, потребностей и запросов людей. Результаты будут использованы при разработке мастер-планов. Опрос продлится до 31 января.

«Вовлечение граждан и стратегических партнёров на территории региона является ключевым в разработке мастер-планов. Призываю всех небезразличных активно участвовать в этой работе, чтобы мастер-планы всех агломераций были созданы с учётом сбора всех инициатив», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru