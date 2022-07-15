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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 10:00

Андрей Чибис объявил о запуске грантов на реализацию IT-проектов в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера открыл I Всероссийский молодёжный форум «Умный город: Наше будущее — Новые лица». Он приходит в рамках III Всероссийского Форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» и продлится до 15 июля.

«Рад вас всех видеть! Наша главная задача — самореализация молодых людей. Вы должны чувствовать себя комфортно, жить с удовольствием. Важно, чтобы ваши таланты было куда применить», — поприветствовал губернатор участников форума.

Глава региона отметил, что Мурманск — столица Арктики и здесь необходимы молодые специалисты.

Андрей Чибис сообщил, что для IT-специалистов разработан ряд мер поддержки.

«Мы приняли решение запустить программу грантов, чтобы дать возможность реализоваться молодым IT-специалистам. Уже осенью можно будет получить 15 грантов по 2 млн рублей», — сказал губернатор.

Также глава региона напомнил, что в регионе строится государственное арендное жилье. Первые дома появятся в 2023 году. В приоритете — IT-специалисты. Они смогут получить жилье в аренду, а затем выкупить со скидкой.

Также Андрей Чибис попросил юных участников дискуссии сформулировать свои предложения, что необходимо им для развития.

«Я очень хочу, чтобы Мурманская область динамично развивалась. Важно, чтобы к нам ехали талантливые ребята, ведь Кольское Заполярье — регион глобальных возможностей», — заключил губернатор.

«Главная роль молодёжи в развитии проекта «Умный город» — мечтать. Без мечты ничего не бывает. У большинства людей она приземлённая. А нужна такая, которой ты готов посвятить всю свою жизнь, которая изменит этот мир. Будущее в России во многом связано с городами. Какими они будут — зависит от того, о чем вы мечтаете», — подчеркнул президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Форум стал площадкой для взаимодействия талантливых подростков с представителями власти и бизнеса. Участники за эти дни сформируют предметный кейс: какие цифровые сервисы необходимо внедрить в современный технологически развитый город.

Молодые люди детально проработают каждый шаг потенциального жителя города на протяжении всей его жизни и те умные сервисы, которые ему будут необходимы по дороге в школу или на работу, при визите в поликлинику, в магазин или торговый центр.

Также будут обсуждаться цели цифровой трансформации городов и пути их достижения. В том числе — как организовать эффективный диалог между бизнесом, государственными регуляторами и заказчиками. Лучшие идеи и проекты будут реализованы в городе-спутнике Владивостока.

«Молодёжный форум «Умный Город: Наше будущее – Новые лица» – это отличный показатель проекта «Наше будущее. Новые лица», благодаря которому удивительные, одаренные и талантливые ребята из разных регионов России смогли не только заявить о себе, но и найти наставников, стать частью сообщества Молодых Вдохновителей. Сегодня такое взаимодействие помогает развивать импакт-культуру, которая особенно важна для движения «Вдохновители», — поделился своим мнением о целях события Михаил Палей, сооснователь Всероссийского движения «Вдохновители».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области, при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Всероссийского движения «Вдохновители», Общественной палаты РФ и кружкового движения НТИ.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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