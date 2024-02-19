Андрей Чибис объявил о запуске второго этапа программы «Витаминизация»: мобильные пункты будут открыты ещё в 10 городах

Проект «Витаминизация», запущенный по инициативе губернатора Андрея Чибиса в январе 2024 года, стартует в муниципалитетах с 23 февраля. Об этом глава региона сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«В рамках первого этапа мы открыли три пункта в Мурманске, которые работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Диагностику прошли уже почти 2700 жителей региона. С этой пятницы запускаем второй этап. Мобильные пункты будут открыты ещё в 10 населённых пунктах – Североморске, Мончегорск, Апатиты, Оленегорске, Коле, Заполярном, Ловозеро, Ковдоре, Кировске и Кандалакше», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона напомнил, что программа по бесплатной витаминизации населения рассчитана на весь 2024 год.

Адреса пунктов витаминизации, которые начнут работу с 23 февраля: Мончегорск, Мончегорский городской центр культуры, просп. Металлургов, 30; Апатиты, Ледовый дворец, ул. Ленина, 34; Оленегорск, музейно-выставочный зал «У Оленьей горы», просп. Ленинградский, 7; Кола, Кольский районный центр культуры, просп. Защитников Заполярья, 7; ЗАТО г. Североморск, Центр досуга молодёжи, ул. Душенова, 10а; Заполярный, дворец культуры «Октябрь», ул. Стрельцова, 1а; Ловозеро, молодёжное пространство «СОПКИ», ул. Советская, 18; Ковдор, администрация, площадь Ленина, 1; Кировск, ул. Юбилейная 13; Кандалакша, кинотеатр «Нива», ул. Первомайская, 32.

Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту проживания в Мурманской области, при себе необходимо иметь паспорт. Третья волна открытия новых пунктов запланирована на начало марта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время экспресс-тестирование и последующая выдача витамина Д организована в трёх пунктах в Мурманске. У населения положительные отклики после введения механизма предварительной записи на приём. По результатам тестирования у 76% граждан отмечается дефицит витамина Д.

Фото: https://gov-murman.ru