Андрей Чибис объявил приём заявок на «Губернаторский старт» с 3 июня

30 мая о начале приёма заявок в рамках конкурса «Губернаторский старт» сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ежегодной встрече с предпринимателями региона.

Губернаторский старт – это конкурс грантов, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства. Подать заявку на конкурс могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица.

Средства гранта можно использовать на аренду нежилых помещений или земельных участков, приобретение оборудования, расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта, ремонтные и строительно-монтажные работы.

«Сегодня наградили победителей первого отбора конкурса, тем, кто не успел подать заявку, предлагаю принять участие во втором конкурсном отборе, который стартует 3 июня», – отметил на ежегодной встрече с предпринимателями губернатор Андрей Чибис.

Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от суммы расходов на реализацию для субъектов малого и среднего предпринимательства и не менее 10% от суммы расходов на реализацию для самозанятых граждан.

Кроме того, получателям субсидии представляется возможность получить микрозайм от НММК «ФОРМАП» до 1 млн рублей на льготных условиях.

Напоминаем, что для участия в конкурсе у предпринимателя на 1 июня 2024 года должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Заявки принимаются по адресу: grant@mribi.ru.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, оператором конкурса «Губернаторский старт» является Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Узнать подробнее о конкурсе, а также получить консультацию можно по телефону +7 (8152) 43-29-49.

Фото: https://gov-murman.ru