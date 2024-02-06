Андрей Чибис объявил приём заявок на «Губернаторский старт» с 6 февраля

6 февраля начинается приём заявок в рамках конкурса «Губернаторский старт». Об этом вчера сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.

«Мы видим, что проект пользуется спросом и положительно влияет на экономику городов. Поэтому мы приняли решение увеличить финансирование до 50 млн рублей. Это значит, что увеличится и количество бизнесменов, которые получат поддержку», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что за 4 года реализации проекта поддержку получили 127 предпринимателей на общую сумму 134 млн рублей.

«Важно, что проекты позволили создать, в том числе в отдаленных и приграничных населенных пунктах, в ЗАТО и моногородах, больше 200 рабочих мест. Уже более 15 млн рублей вернулись в бюджет в качестве налоговых отчислений, а еще 17 млн рублей были перечислены во внебюджетные фонды. Мы сохраняем приоритет за проектами, которые будут реализовываться на территории «Гектара Арктики», в ЗАТО, приграничных и удаленных населенных пунктах, в моногородах. Для проектов, которые реализуют участники СВО. А также для проектов, которые связаны с аптечным бизнесом и привлечением осужденных к труду и исправительным работам. Все указанные категории проектов могут претендовать на 2 млн рублей», – рассказал губернатор.

Подробнее о порядке и правилах предоставления поддержки доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В рамках проводимой работы с УФСИН по Мурманской области выведена в отдельную категорию приоритетная группа по реализации проектов, направленных на привлечение к труду и исправительным работам осужденных. Привлечение осужденных к труду является одним из наиболее эффективных средств воспитания лиц, находящихся в местах лишения свободы и их последующей ресоциализации в обществе.

Также порядок дополнен условиями проведения дополнительного отбора в случае, если по итогам двух конкурсов средства гранта распределены не в полном объеме или получатели субсидии не выполнили в установленный срок условие об освоении собственных средств.

В рамках конкурсного отбора дополнительно будет формироваться перечень перспективных проектов, по тем или иным причинам не победивших в конкурсе. В случае проведения дополнительного отбора победители будут определяться из числа таких проектов.

«Приём заявок будет осуществляться до 7 марта. Участие в конкурсе могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, самозанятые. Проект должен быть реализован в течение года с даты получения гранта, общий срок мониторинга проекта по достижению его показателей составляет два года. По истечении двух лет предприниматель вправе вновь подать заявку на «Губернаторский старт». Сумма гранта для отдельных категорий заявителей составляет 2 млн рублей и зависит от выбора приоритетной группы направления проекта», – рассказала Светлана Панфилова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, средства гранта можно использовать на аренду нежилых помещений или земельных участков, приобретение оборудования, расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта, ремонтные и строительно-монтажные работы.

Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от суммы расходов на реализацию для субъектов малого и среднего предпринимательства и не менее 10% от суммы расходов на реализацию для самозанятых граждан.

Кроме того, получателям субсидии представляется возможность получить микрозайм от НММК «ФОРМАП» до 1 млн рублей на льготных условиях.

Заявки принимаются по адресу: grant@mribi.ru.

Оператором конкурса «Губернаторский старт» является Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Узнать подробнее о конкурсе, а также получить консультацию можно по телефону +7 (8152) 43-29-49.

Фото: https://gov-murman.ru