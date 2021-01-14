Андрей Чибис оценил новые пространства Мурманской областной научной библиотеки

В Мурманской областной научной библиотеке в 2020 году появились новые тематические и общественные пространства. Вчера их посетил губернатор Андрей Чибис.

В конце декабря состоялось открытие научно-просветительского центра «Планетарий». Созданный мобильный объект с куполом и проекционной системой даёт возможность демонстрации научно-образовательных программ, учебных фильмов и научных материалов в отличном качестве. Программы рассчитаны на разную аудиторию.

В связи с разрешением киносеансов в кинотеатрах планетарий «Просто космос» начал свою работу с соблюдением всех предусмотренных для кинотеатров мер безопасности. Пока остаются риски распространения коронавирусной инфекции, зал заполняется только на 50%. В новогодние каникулы культурное пространство посетили более 300 северян.

В Мурманской областной научной библиотеке в формате арт-резиденции также создан центр современного искусства «21А». В бывшем холле театра кукол размещено выставочное пространство, где представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства молодых художников региона. В зрительном зале после снятия ограничений будут проходить спектакли, концерты, перформансы, кинопоказы и творческие встречи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в культурном учреждении работают молодёжное пространство с несколькими функциональными зонами для интеллектуального досуга молодёжи, основной зал искусств и «Музыкальный чердак» с уютным интерьером для выбора литературы и чтения, общения, обсуждения творческих проектов, проведения мастер-классов. Также глава региона посетил обновленный зал электронных ресурсов.