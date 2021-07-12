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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.21 15:00

Андрей Чибис определил ряд задач по итогам рабочей поездки в Умбу

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поставил ряд задач по итогам рабочей поездки в Умбу. Глава региона также отметил достойную работу местной власти Терского района.

«На «прямой линии» поступило обращение по вопросу обновления фасада Дома культуры. Там много мероприятий сделано в прошлом году с учётом внутреннего обустройства помещений. Прошу составить сметную стоимость на следующий год не только фасада, но и всех помещений внутри, которые не отремонтированы», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также поручил Министерству здравоохранения рассмотреть возможность увеличения количества автомобилей скорой помощи в таких посёлках, как Умба.

«Ещё один вопрос – это тема медицинского обслуживания. С учётом ситуации с коронавирусом он  стал намного острее. Одна из проблем в Умбе – нехватка автомобиля скорой помощи. Знаю, что по нормативу на 10 тысяч населения у нас должна быть одна машина. Но из-за удалённости Умбы, с учётом того, что скорая помощь отвозит больных коронавирусом в Кандалакшу, то, по сути, пятитысячный посёлок остаётся без автомобиля», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также поднял тему проектирования нового жилья и переселения северян из аварийного жилищного фонда. По словам Андрея Чибиса, необходимо существенно сократить сроки возведения нового жилья и использовать типовые проекты для такой местности, как Терский район. Министерству строительства Мурманской области дано поручение в течение трёх дней предложить варианты по сокращению сроков реализации проектов по строительству новых домов.

«Во время поездки пообщался и с рыбаками Терского района, которых волнует ряд вопросов, связанных со скоростью оформления рыболовных участков на озере и легальностью сетей. Прошу заместителя Ольгу Кузнецову и министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергея Абаринова отработать с руководством и сделать всё, чтобы максимально быстро провести все разрешительные процедуры», – добавил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также глава региона поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области взять на контроль ситуацию с дорогами Терского района. По словам Андрея Чибиса, в Умбе заключён контракт, срезали дорожное полотно, но к работам не приступали.

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