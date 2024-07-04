Андрей Чибис осмотрел ход работ в Оленегорске-2 и Протоках в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и реновации ЗАТО

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов с дислокацией военных формирований. Вчера в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис в очередной раз посетил закрытые военные поселения Оленегорск-2 и Протоки, где осмотрел объекты, которые были модернизированы в рамках программы реновации ЗАТО.

С 2020 года в Оленегорске-2 и Протоках выполнен капитальный ремонт 31 многоквартирного дома на общую сумму более 270 млн рублей. Отремонтировано 198 муниципальных квартир для семей военнослужащих. В Оленегорске-2 открыты «СОПКИ.СПОРТ». Проведён ремонт дорог и установлены детские площадки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году планируют провести капитальные ремонты 21 многоквартирного дома в Оленегорске-2 и Протоках, в перспективе – благоустройство 9 дворов. В планах также капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, а также целый перечень других мероприятий. В Оленегорске-2 в рамках стратегического плана «На Севере – жить» скоро откроются «СОПКИ.СЕМЬЯ», а в Протоках – «СОПКИ.СПОРТ».

«Мы планомерно продолжаем работу по реновации населенных пунктов, в которых проживают наши военнослужащие и их семьи. Здесь идут капитальные ремонты домов и дорог, благоустройство, региональное правительство создает молодёжные пространства. Населенные пункты, где живут семьи бойцов, которые сейчас защищают Родину на передовой, для нас в безусловном приоритете», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru