Андрей Чибис осмотрел объекты благоустройства в Апатитах и Кировске

Вчера в рамках рабочей поездки в область губернатор Андрей Чибис осмотрел объекты благоустройства городских территорий – улицу Дзержинского в Апатитах и сквер по улице Кондрикова в Кировске.

«Перед благоустройством любой территории принципиально важно изучить мнение жителей и понять, что функционально необходимо северянам от этих объектов. Независимо от того, маленький это сквер или большой парк. Далее можно уже предлагать архитектурные и дизайн-решения, чтобы было комфортно, современно и интересно, – отметил глава региона. – В Апатитах в этом году будет сделана большая пешеходная улица Дзержинского, а в Кировске реализован проект благоустройства городского парка, который не получил федеральную поддержку, но прошёл в финал. Поэтому мы выделили средства на его реализацию из областного бюджета».

Андрей Чибис также добавил, что скоро северяне смогут проголосовать за те объекты, которые будут реализованы уже в 2022 году. В настоящее время обсуждение будущих проектов проходит как на онлайн-площадках, так и с помощью волонтёров, которые предоставляют подробную информацию об объектах жителям населённых пунктов. Предложения северян возьмут в работу профессиональные архитекторы.

В Апатитах в этом году в рамках благоустройства на улице Дзержинского появится новая площадка для воркаута. Она будет обустроена специальным комплексом из перекладин для подтягиваний, секциями рукохода, канатом, скалодромом, шведской стенкой и турниками. Также появится площадка для катаний на велосипедах, скейтбордах, роликах и др. Благодаря проекту будут созданы специальные игровые зоны для детей младшего и старшего возраста.

Среди объектов Кировска, участвующих в голосовании по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году, – сквер по улице Кондрикова. Его выбрали на основании данных общественного опроса, проведённого среди жителей города. На территории необходимо устройство пешеходных тротуаров, дорожек, площадок и зон отдыха. Также были предложены организация освещения территории и её озеленение с высадкой деревьев и кустарников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на специально созданной интерактивной платформе Минстроя России 51.gorodsreda.ru северяне старше 14 лет смогут проголосовать за общественные территории в 12 муниципальных образованиях, которые будут благоустроены в 2022 году. Рейтинговое голосование состоится с 26 апреля по 30 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».