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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 16:00

Андрей Чибис осмотрел объекты в Приморском районе Запорожской области, созданные и модернизированные в рамках шефской помощи

Губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд объектов в Приморском районе Запорожской области, созданных и модернизированных Мурманской областью. Напомним, что в рамках соглашения с военно-гражданской администрацией Приморского района реализовано более 40 мероприятий в различных сферах – ЖКХ, образовании, культуре, спорте.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, благодаря поддержке нашего региона в Приморске создан многофункциональный центр «Мои документы»: выполнена реконструкция здания, приобретены мебель и необходимое оборудование. Центр начал свою деятельность с оказания 10 услуг, но впоследствии их перечень планируют расширить. В новом здании открыли 7 окон приёма, здесь будут предоставляться более 30 базовых услуг. Сейчас у местных жителей есть запрос на получение СНИЛС, ИНН, ОМС, подачу заявлений на регистрационный учет. 

«В центре города открыли прекрасный МФЦ. Это было очень важной задачей. Наши строители четко, оперативно отработали, люди довольны, удобно оформлять документы», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что большое внимание оказывается системе здравоохранения на подшефной территории. В Приморской ЦРБ непрерывно работают заполярные врачи. За три месяца проведено порядка 4000 осмотров, в том числе в рамках диспансеризации. На территории работает педиатрический десант. Команда мурманских врачей провела более двух тысяч осмотров детей только за последние две недели. В ходе осмотров выявлено 22 ребёнка, нуждающихся в стационарном лечении, девять из них будут направлены в центральные медицинские учреждения. Также оказывается оперативная помощь: проведено 19 больших оперативных вмешательств и 60 малых. Организован ряд телемедицинских консультаций с специалистами ведущих клиник России.

В музыкальном отделении школы искусств благодаря помощи заполярных шефов открылся виртуальный концертный зал, который позволяет дистанционно с эффектом полного погружения знакомиться с творчеством выдающихся российских музыкантов.  

В отдельном здании начали работу «СОПКИ. СПОРТ», которые уже стали точкой притяжения для юных приморцев. В планах – открыть пространство общего направления «СОПКИ» для проведения различных молодёжных мероприятий.  

В средней школе №1 Приморска благодаря заполярным шефам установлен новый пищеблок, в рамках проекта «Арктическая школа» отремонтирована столовая, приобретены мебель и оборудование.

«В фокусе нашего внимания все, что касается функционирования населенных пунктов. Прежде всего, подготовка к прохождению зимнего периода. Сюда пришло достаточное количество жилищно-коммунальной техники, специального оборудования, чтобы вовремя, быстро, оперативно устранять аварийные ситуации в водоснабжении и теплоснабжении», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 1 сентября юные школьники Приморского района получили более 500 подарков из Мурманска: тетради, линейки, карандаши, краски, альбом и дневник с символикой Российской Федерации. Также школы Приморского района получили почти 4 тысячи экземпляров учебников и учебно-методической литературы, музыкальное оборудование, более 350 предметов оборудования для спортивных залов, более 200 комплектов школьной спортивной формы, а также интерактивную трибуну.

«Для нас большая честь, что мы имеем возможность помочь. Дети любознательны, искренни, хотят познавать новое и, конечно, на наши рассказы о Мурманской области реагируют с большим интересом. В этом году не все смогли с родителями выехать отдохнуть, поэтому в том числе мы отправляли детей на Чёрное море, чтобы они смогли восстановить свои силы к новому учебному году», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Глава региона сообщил, что жителям Приморского района теперь доступны и товары из Мурманской области: рыбные консервы, печень трески, БАДы, варенье и соусы из заполярных ягод, шоколад, иван-чай, арктическая косметика и т.д.

Губернатор также пообщался с жильцами восстановленного 50-квартирного дома. Дом больше года находился в состоянии консервации. Квартиры в нём предоставляются сотрудникам социально значимых учреждений: врачам, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов.

«Вся наша команда относится к Приморскому району как к ещё одному муниципалитету, братскому, дружественному, которому мы помогаем, поддерживаем, инвестируем сюда. И конечно, у нас есть план на следующий год, - важно, чтобы люди здесь чувствовали себя частью большой великой страны», – подчеркнул глава Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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