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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.22 11:00

Андрей Чибис осмотрел обновленный музей «Боевой славы авиаторов Севера»

В конце апреля в рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил учреждения культуры, пожарную часть, конно-спортивный клуб и новый рыбный магазин в Кольском районе.

«Стараюсь выделять время на поездки по муниципалитетам и без предупреждения осматривать объекты. Такие выезды ценны тем, что есть возможность лично пообщаться с жителями, которые честно рассказывают о проблемах и успешных практиках в их населенных пунктах», - отметил губернатор.

Глава региона посетил новый рыбный магазин «в Коле. Компания, открывшая магазин, ловит рыбу и перерабатывает её на заводе, используя передовые технологии. В торговой точке представлен большой ассортимент товаров, которые реализуются с минимальной наценкой. Вскоре здесь планируется запустить производство кулинарной продукции.

Этот проект реализуется в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. Губернатор отметил, что в регионе должно быть больше таких магазинов и производств.

«Мы продолжаем оказывать поддержку предприятиям отрасли, чтобы рыбная продукция для северян становилась доступнее и качественнее», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также посетил музей истории города Колы, который открылся в 2020 году. Также Андрей Чибис осмотрел обновленный музей «Боевой славы авиаторов Севера». Его открытие после капитального ремонта состоялось в конце февраля в поселке Мурмаши.

Кроме того, в День пожарной охраны России губернатор поздравил работников пожарной части №20 города Колы с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд и мужество.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, остановку в ходе рабочей поездки губернатор сделал в конноспортивном клубе «Северная звезда». Андрей Чибис отметил пользу учреждения для развития спорта, воспитания и здоровья детей и молодежи.

Также губернатор осмотрел амбулаторию в Туломе, где ранее были отремонтированы помещения, обновлена мебель.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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