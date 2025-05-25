Андрей Чибис осмотрел социальные объекты Кировско-Апатитской агломерации, ремонтируемые по плану «На Севере – жить!»

24 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис работал в Кировско-Апатитской агломерации. Глава региона осмотрел ряд социальных объектов, обновлённых и ремонтируемых в рамках плана «На Севере – жить!».

На объекте культурного наследия регионального значения кинотеатре «Большевик» в Кировске сейчас завершается масштабная реконструкция. Здание первого хибиногорского кинотеатра готовят для создания здесь кино-культурного центра. В комплекс работ входит строительно-монтажный блок, а также оснащение высокотехнологичным оборудованием внутренних помещений: четырёх кинозалов, планетария, интерактивного музея. Будет создан кинобар, гардероб, детские игровые зоны со специализированным оборудованием. Уже практически завершены строительные работы по кровле и фасаду, благоустройству территории. Полностью проложены внешние инженерные сети, завершается монтаж внутренних, смонтировано лифтовое оборудование. Завершаются внутренние отделочные работы.

В Апатитах губернатор побывал в средней школе №14. В последние несколько лет образовательное учреждение активно преображается. Отремонтированы внутренние помещения. В рамках программы «На Севере – твой проект» установили новую спортивную площадку, благоустроен школьный двор, создана детская игровая зона. В 2024 году в рамках национального проекта «Образование» в школе открыли Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», ранее модернизировали кабинет физики. На средства гранта АО «Апатит» обустроена ливневая канализация и создан автокласс. В школе создана доступная среда для людей с ОВЗ, в том числе спортивная площадка. Кроме того, в рамках программы «Арктическая школа» здесь модернизированы спортивный блок и столовая, учреждение стало победителем и в 2025 году: на областной грант будет создан технопарк.

«Мы делаем всё, чтобы качество жизни менялось. Поэтому ремонтируем школы, завершаем реконструкцию кинотеатра «Большевик», он станет новой точкой притяжения. Посмотрел, поговорил с главами и о других объектах, которые мы меняем. Поликлиники, больницы, благоустройство. Совершенно очевидно, люди видят, и я за этим внимательно слежу, что города меняются. Меняются к лучшему. Как и весь наш регион. Большое спасибо всем трудовым коллективам за их вклад в это развитие. И нашим партнёрам – компании «ФосАгро», которая также много делает и, чтобы качество труда менялось, и, чтобы профессионализм рос. Это очень важно», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/