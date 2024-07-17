Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в Гаджиево, созданные в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и реновации ЗАТО

В рамках вчерашней рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил город Гаджиево и оценил, как проходит реализация комплексных мероприятий по программе реновации ЗАТО.

«В ближайшие три года в ЗАТО Александровск мы планируем отремонтировать более 40 домов, восстановить коммунальную инфраструктуру, построить новый детский сад. То, что делается сегодня и будет сделано в дальнейшем, существенно изменит облик военных гарнизонов. Кроме того, вопросы, которые задают люди, говорит об их желании жить и развиваться здесь, в Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

В числе первых Андрей Чибис посетил Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи, расположенный на улице Ленина, 78. В сентябре 2023 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на базе Центра состоялось открытие пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», которые пользуются большой популярностью среди местных жителей.

Далее глава региона осмотрел хода работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в районе домов №№125, 126, 127, 128 по набережной С. Преминина. В рамках регионального плана «На Севере – жить» в 2023 году здесь выполнены работы по устройству тротуаров, междворовых проездов, зон парковок, дренажу ливневой канализации, устройству контейнерной площадки, линии освещения. В настоящее время рабочие благоустраивают прибрежную зону, устанавливаются малые архитектурные формы.

Затем губернатор посетил детский сад №1 «Семицветик». В 2024 в рамках реализации региональной программы патриотического воспитания «На Севере – жить» в холле дошкольного учреждения открылся познавательный центр «#НАСЕВЕРЕДОШКОЛЯТА». Для всестороннего развития юных гаджиевцев в детском саду оборудованы логопедический кабинет, кабинет для занятий с психологом, музыкальный и физкультурный залы. На третьем этаже расположен бассейн. В детском саду №46 «Северяночка» в рамках поручения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заменено игровое оборудование на двух прогулочных площадках в обоих корпусах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона побывал на опорной площадке для подготовки школьников к олимпиаде «Уникум» на базе средней общеобразовательной школы №276. В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить» в школе открыт центр дополнительного образования «Точка роста». В 2024 году в рамках реализации проекта «Арктическая школа» МБОУ СОШ №276 признана победителем по направлению «Опорные площадки для подготовки школьников к олимпиадам».

Также в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2023 году в районе домов 91-95 по улице Душенова установлена современная детская площадка. Игровой комплекс оборудован скейт-площадкой и памп-треком. В 2024 году по инициативе северян в районе домов 129-131 по улице Колышкина будет установлена детская площадка с инклюзивным оборудованием.

Фото: https://gov-murman.ru