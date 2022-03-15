Андрей Чибис: От администраций жду фотографий убранных дворов

На минувшей неделе в Центр управления регионом Мурманской области северяне направили 516 сообщений о проблемах. Отработано за отчётный период 280 сигналов. Обращения приходили через портал «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке снега на дворовых, общественных территориях и благоустройства, на втором месте – блок «ЖКХ», далее идут «Дороги» и «Экономика и бизнес».

«В лидерах по сообщениям о неубранных дворах находятся Мурманск и ЗАТО Александровск. Больше всего сообщений о складировании снега также поступило из Мурманска», – пояснил Алексей Медведев.

В блоке «Дороги» основные вопросы касались расчистки тротуаров от снега, противогололедной обработки дорог. Большинство сообщений поступило из Мурманска и Мончегорска.

«Посмотрите, что происходит во дворах и на тротуарах. Есть ощущение, что расслабились. Прошу проконтролировать постановку и исполнение заданий по уборке территорий в СМУТ и дать мне информацию, как у нас работают дорожные службы. А под сообщениями об уборке дворов, в том числе под трансляцией нашей оперативки, от администраций жду ответов в виде фотографий убранных дворов», – заключил губернатор Андрей Чибис.

Большая часть жалоб на проблемы с отоплением в блоке «ЖКХ» поступило из Мурманска. Чаще всего граждане сигнализировали о холоде в квартирах в Ленинском округе. Три сообщения по данной проблеме зафиксировано от жителей Видяево.

Алексей Медведев призвал жителей Мурманской области оставлять свои сообщения на региональном портале обратной связи «Наш Север», в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм». Отметим, что в настоящее время региональные органы власти также активно запускают свои телеграм-каналы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22015&page=2