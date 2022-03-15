Праздник Севера-2022: наступившая неделя будет самой насыщенной по количеству соревнованийЦентры занятости заработают по новым стандартам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.22 12:00

Андрей Чибис: От администраций жду фотографий убранных дворов

На минувшей неделе в Центр управления регионом Мурманской области северяне направили 516 сообщений о проблемах. Отработано за отчётный период 280 сигналов. Обращения приходили через портал «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке снега на дворовых, общественных территориях и благоустройства, на втором месте – блок «ЖКХ», далее идут «Дороги» и «Экономика и бизнес».

«В лидерах по сообщениям о неубранных дворах находятся Мурманск и ЗАТО Александровск. Больше всего сообщений о складировании снега также поступило из Мурманска», – пояснил Алексей Медведев.

В блоке «Дороги» основные вопросы касались расчистки тротуаров от снега, противогололедной обработки дорог. Большинство сообщений поступило из Мурманска и Мончегорска.

«Посмотрите, что происходит во дворах и на тротуарах. Есть ощущение, что расслабились. Прошу проконтролировать постановку и исполнение заданий по уборке территорий в СМУТ и дать мне информацию, как у нас работают дорожные службы. А под сообщениями об уборке дворов, в том числе под трансляцией нашей оперативки, от администраций жду ответов в виде фотографий убранных дворов», – заключил губернатор Андрей Чибис.

Большая часть жалоб на проблемы с отоплением в блоке «ЖКХ» поступило из Мурманска. Чаще всего граждане сигнализировали о холоде в квартирах в Ленинском округе. Три сообщения по данной проблеме зафиксировано от жителей Видяево.

Алексей Медведев призвал жителей Мурманской области оставлять свои сообщения на региональном портале обратной связи «Наш Север», в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм». Отметим, что в настоящее время региональные органы власти также активно запускают свои телеграм-каналы.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22015&page=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым». Документальный цикл (12+)15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть падают, курс фунта стерлингов растёт-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика