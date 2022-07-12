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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 14:00

Андрей Чибис: отдельное внимание прошу обратить на озеленение муниципалитетов

На минувшей неделе специалисты Центра управления регионом Мурманской области зафиксировали 1088 сообщений, поступивших в социальных сетях, на порталы «Госуслуги» и «Наш Север». Об этом сообщил 11 июля заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

Наибольшее количество сообщений зафиксировано по вопросам содержания дворов, игровых площадок, а также покоса травы. 7 июля жители Североморска рассказали, что детская площадка в городском парке имеет ряд недостатков: цепь качелей плохо сварена, скамейки не зафиксированы. Администрация ЗАТО пообещала устранить проблему до 29 июля.

«Прошу ответственно относиться к отработке сигналов граждан и проведению плановых работ. Отдельное внимание прошу обратить на тему озеленения. Высаженные деревья, безусловно, сделают красивее каждый наш населенный пункт. Прошу этим заняться глав администраций муниципалитетов при координационной роли Министерства градостроительства», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В Кировске из-за дождей затопило улицы и дороги. По данным администрации, размытый грунт засорил ливневую канализацию, это и стало причиной затопления.

Аналогичная проблема с затоплением улиц зафиксирована в Ленинском округе города Мурманска. Со слов местных жителей, во дворе дома №11 по улице Лобова ежегодно скапливается вода после осадков.

3 июля мурманчане заметили, что на тротуаре на проспекте Ленина, 45 провалился асфальт. Комиссия, которая определит причины, будет собрана только 19 июля. Точных сроков решения проблемы не указывается. Для безопасного движения пешеходов выставлено предупреждающее ограждение.

Как сообщает ЦУР Мурманской области,  в блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы касались поддержки семей с детьми, инфраструктуры участков для многодетных. Вопросы в блоке «Здравоохранение» касались нового офтальмологического центра.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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