Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья

Сегодня в Мурманске торжественно зажгли праздничные огни на главной новогодней ёлке региона. Церемония состоялась на площади Пять Углов. Мурманчан и гостей города приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Мы сегодня зажигаем главную ёлку Заполярья – в главном городе Арктической зоны, в самом крупном городе за полярным кругом в мире! Мы очень стараемся, чтобы с каждым годом наши города и, конечно, областная столица становились ярче и краше. Сегодня вы в этом убедитесь!» – обратился к гостям праздника Андрей Чибис.

В этом году главная ёлка Мурманской области оформлена фигурами в форме звёзд и окружена шатром высотой 22 метра. Шатёр украшен пятью километрами гирлянд, которые с помощью специальной программы могут создавать различные визуальные эффекты.

«Этот шатёр – один из самых больших в нашей стране. Мы специально заказали его, чтобы у Мурманска был очень яркий Новый год, – прокомментировал губернатор Андрей Чибис. – У нас, действительно, в этом году новогодняя иллюминация достойна самого крупного города за полярным кругом в мире. Конечно, это непростая работа, которую проделало наше министерство градостроительства и благоустройства совместно с региональным центром городского развития».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году заполярная столица получила масштабное новогоднее убранство. На центральной площади композиции с северными оленями, полюбившиеся мурманчанам с прошлого года, дополнили фигуры пятиметровых медведей и объёмные звёзды. В сквере возле Дворца культуры имени Кирова установлены поющие фигуры героев мультфильма «Три кота». Празднично оформлена площадь перед областным театром кукол – здесь установлены яркая новогодняя ёлка и арка в виде гигантского ёлочного шара, а также подсвечены деревья. Не менее эффектно этой зимой будет украшена территория возле морского вокзала. Ещё одно эксклюзивное украшение – светодиодные перетяжки над проспектом Ленина. Мурманская область стала первым регионом, использующим подобные экраны, которые могут трансформироваться под любые задачи: транслировать многоцветный видеоряд, графические изображения или даже объявления. Благодаря этому город каждый раз можно украшать по-новому без дополнительных финансовых затрат. С 20 декабря растяжки над центральным проспектом начнут работать в праздничном режиме по десяти программам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429863/#&gid=1&pid=23