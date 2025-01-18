Андрей Чибис открыл новые лаборатории в Полярнозоринском энергетическом колледже и пообщался со студентами

Вчера в рамках рабочей поездки в Полярные Зори губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил местный колледж, где завершено оснащение 11 новых лабораторий и полигонов.

Учебные пространства оборудованы по последнему слову техники, что открывает заполярным студентам доступ к современным технологиям и методам обучения. Андрей Чибис отметил, что создание подобных площадок позволяет вывести среднее профессиональное образование на новый качественный уровень.

«Средства, которые мы вкладываем при поддержке федерального правительства в оснащение колледжей, дают очень серьёзный эффект. Мы видим кратное увеличение ребят и девчонок, желающих после девятого класса получить профессию. И, конечно, принципиально важно, чтобы то, чему они учатся и то, где они учатся, соответствовало передовым технологиям. В этом колледже установлено самое современное оборудование, даже лучше, чем в производственных помещениях. Это означает, что ребята будут получать востребованную профессию и становиться высококвалифицированными специалистами», – отметил глава региона.

Полярнозоринский энергетический колледж, в котором обучается 454 студента, активно участвует в реализации федеральной программы «Профессионалитет». Она направлена на подготовку востребованных специалистов для экономики Мурманской области. За 5 лет для нужд предприятий атомной отрасли планируется подготовить 450 специалистов.

«У наших промышленных партнёров, здесь – это Кольская атомная станция, есть обязанность – трудоустроить 85% выпускников. В колледже не просто закуплено новое оборудование, а в производственном процессе принимают обязательное участие специалисты самого предприятия. И это принципиально важно. Главное, что я вижу – это горящие глаза студентов. Я доволен результатом, все получилось достойно», – сказал Андрей Чибис.

На встрече со студентами глава региона отметил значимость качественного профобразования для устойчивого развития Кольского Заполярья и наградил участников проекта «Амбассадоры Профессионалитета» за активное участие в популяризации федерального проекта и системы СПО. В торжественной обстановке Андрей Чибис вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области отличившимся студентам и советнику директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями Анастасии Мордовцевой.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во время визита в Полярные Зори глава региона также посетил музей «Эхо войны». Экспозиция занимает всего одну комнату, но в ней сосредоточены несколько основных зон для просмотра — «Быт ленинградцев-блокадников», «Булочная блокадного Ленинграда», «Школа блокадного Ленинграда», находки поисковиков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/