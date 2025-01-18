Учёные и инженеры удивляют: разработали новую пищевую добавку для пчёл, создали летающую тележку для покупок и разрабатывают био-фотоэлектрические панелиМурманск станет первым городом региональных дней Всероссийского форума «Малая Родина – сила России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.01.25 11:00

Андрей Чибис открыл новые лаборатории в Полярнозоринском энергетическом колледже и пообщался со студентами

Вчера в рамках рабочей поездки в Полярные Зори губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил местный колледж, где завершено оснащение 11 новых лабораторий и полигонов.

Учебные пространства оборудованы по последнему слову техники, что открывает заполярным студентам доступ к современным технологиям и методам обучения. Андрей Чибис отметил, что создание подобных площадок позволяет вывести среднее профессиональное образование на новый качественный уровень.

«Средства, которые мы вкладываем при поддержке федерального правительства в оснащение колледжей, дают очень серьёзный эффект. Мы видим кратное увеличение ребят и девчонок, желающих после девятого класса получить профессию. И, конечно, принципиально важно, чтобы то, чему они учатся и то, где они учатся, соответствовало передовым технологиям. В этом колледже установлено самое современное оборудование, даже лучше, чем в производственных помещениях. Это означает, что ребята будут получать востребованную профессию и становиться высококвалифицированными специалистами», – отметил глава региона.

Полярнозоринский энергетический колледж, в котором обучается 454 студента, активно участвует в реализации федеральной программы «Профессионалитет». Она направлена на подготовку востребованных специалистов для экономики Мурманской области. За 5 лет для нужд предприятий атомной отрасли планируется подготовить 450 специалистов.

«У наших промышленных партнёров, здесь – это Кольская атомная станция, есть обязанность – трудоустроить 85% выпускников. В колледже не просто закуплено новое оборудование, а в производственном процессе принимают обязательное участие специалисты самого предприятия. И это принципиально важно. Главное, что я вижу – это горящие глаза студентов. Я доволен результатом, все получилось достойно», – сказал Андрей Чибис.

На встрече со студентами глава региона отметил значимость качественного профобразования для устойчивого развития Кольского Заполярья и наградил участников проекта «Амбассадоры Профессионалитета» за активное участие в популяризации федерального проекта и системы СПО. В торжественной обстановке Андрей Чибис вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области отличившимся студентам и советнику директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями Анастасии Мордовцевой.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во время визита в Полярные Зори глава региона также посетил музей «Эхо войны». Экспозиция занимает всего одну комнату, но в ней сосредоточены несколько основных зон для просмотра — «Быт ленинградцев-блокадников», «Булочная блокадного Ленинграда», «Школа блокадного Ленинграда», находки поисковиков.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:15«Голоса большой страны». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Запросы к уровню МРОТ за год выросли на треть-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро теряет почти 95 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика