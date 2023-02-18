Андрей Чибис открыл первое заседание рабочей группы по развитию Арктической зоны

В Мурманской области вчера под руководством губернатора Андрея Чибиса впервые прошло заседание рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. В мероприятии лично и по видеосвязи приняли участие порядка 80 человек, в том числе представители федеральных ведомств, Совета Федерации и Госдумы, главы регионов Арктической зоны, руководители компаний и организаций.

Заседание организовано на одной из самых масштабных строек страны — в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК».

«Рабочая группа создана по поручению Президента страны и является площадкой для открытого диалога и выработки необходимых предложений в части транспортно-логистического и экономического развития, а также повышения качества жизни граждан, проживающих и работающих на территории АЗРФ», — подчеркнул Андрей Чибис, открывая заседание.

Глава региона отметил, что несмотря на давление, которое оказывается на нашу страну, арктические регионы становятся базой для новых масштабных проектов.

«Качественный рывок вперёд в плане создания высокотехнологичных производств в Арктической зоне откроет дополнительные возможности и обеспечит приток в Арктику профессиональных кадров. Выработка комплексных решений по реализации государственной политики в Арктике должна строиться с учетом позиции регионов, в том числе для того, чтобы были решены наиболее значимые для АЗРФ проблемы, — отметил Андрей Чибис. — Арктический потенциал велик и нужно сконцентрироваться на том, чтобы территории Арктики стали притяжением для жизни и работы, особенно для молодёжи. Одной из возможных мер предлагаем рассмотреть возможность комплексного распространения механизмов, действующих на Дальнем Востоке. Например, модернизация Единой арктической субсидии для социального развития центров экономического роста в регионах АЗРФ, увеличение бюджета на Единую арктическую субсидию, разработка мастер-планов туристско-рекреационных кластеров и городов в АЗРФ в целях обеспечения их инфраструктурного развития, Арктическая ипотека и комплекс мер по поддержке жилищного строительства, предложения по развитию системы социальных гарантий работников в районах Крайнего Севера. Всё это мы детально обсудим сегодня».

В приветствии по видеосвязи помощник Президента РФ, секретарь Государственного Совета Российской Федерации Игорь Левитин напомнил, что работа по развитию Арктики осуществится в рамках задач, поставленных президентом и правительством.

«Нам необходима информация из регионов: как действующие программы ложатся на жизнь людей. Какими механизмами необходимо их поддерживать, чтобы сюда ехала молодёжь, развивались современные технологии. Мы должны предложить, что сделать, сосредоточиться на тех вопросах, которые рассмотрели на больших комиссиях. И вынести предложения на заседания этих комиссий», — отметил Игорь Левитин.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова выразила признательность за активную вовлечённость коллег, всех регионов Арктической зоны.

«В условиях новых вызовов развитие Российской Арктики приобретает особое стратегическое значение для государства. Это требует консолидации усилий на всех уровнях власти», – подчеркнула Галина Карелова.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил, что АЗРФ – это территория в 5 млн кв. километров. Здесь добывают 3/4 российского природного газа, 1/5 российской нефти, запасы АЗРФ - это значительный процент от общемировых и стратегические ресурсы в новой экономике: 25% платиноидов, 20% природного газа и 11% титана. Поэтому стратегически важно обеспечить развитие технологий и инвестиционную привлекательность региона. Механизмы государственной поддержки позволили привлечь 1,6 трлн рублей инвестиций в 634 инвестиционных проекта, которые реализуются сегодня резидентами Арктической зоны и территории опережающего развития. По плану развития Северного морского пути до 2035 года совокупные бюджетные инвестиции в развитие этой транспортной артерии и сопутствующей инфраструктуры составят 1,8 трлн рублей.

Глава Минвостокразвития поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за формат рабочей группы.

«Наша работа – для улучшения качества жизни людей и развития экономики в российской Арктике, оказывает влияние на благополучие северян, всей страны и мира. Мы работаем, чтобы людям действительно было приятно на Севере жить. Вся территория российской Арктики признана свободной экономической зоной, созданы территории опережающего развития, в Мурманской области это «Столица Арктики». Действуют преференции и налоговые льготы, механизмы субсидирования строительства инфраструктуры. В прошлом году выделено финансирование на строительство электроэнергетической инфраструктуры для резидентов ТОР. И находясь сейчас на территории уникального предприятия одного из крупнейших резидентов мы видим, что эта работа идет успешно, она приоритетна и выгодна для России», – подчеркнул Алексей Чекунков.

Алексей Чекунков напомнил, что по просьбе жителей Арктической зоны в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина в 2021 году была запущена программа «Гектар Арктики».

«Благодарю Андрея Владимировича и жителей Мурманской области за внимание к программе. С момента её начала поступило более 11 тысяч заявок и уже около 3,5 тысячи человек заключили договора безвозмездного пользования, объекты реализованы в 70% случаев», – сказал Алексей Чекунков.

Фото: https://gov-murman.ru