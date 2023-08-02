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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 10:00

Андрей Чибис: «Открывающиеся перед регионом перспективы в связи со строительством МТУ ставят перед железнодорожниками всё более сложные и ответственные задачи»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии Дня железнодорожника, который в этом году отмечается в России 6 августа, губернатор Андрей Чибис встретился с коллективом Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги. 

«Развитие Крайнего Севера началось со строительства железной дороги, которую проложили в рекордные сроки – всего за 1,5 года. В Мурманской области железнодорожный транспорт имеет особое значение, обеспечивая функционирование всех крупнейших предприятий и портов региона. Большую важность он принимает и летом, ежегодно перевозя тысячи северян к местам летнего отдыха. Каждый из вас вносит свой вклад в развитие железнодорожного транспорта и его бесперебойную работу», – отметил глава региона. 

Как отметил заместитель начальника Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению Игорь Поликарпов, за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года погрузка на Мурманском регионе Октябрьской железной дороги увеличилась на 9%, а выгрузка – на 24%. В целом грузооборот увеличился на 6,5%.

Как подчеркнул Андрей Чибис, показатели будут только расти: с этого года масштабный фронт работ развернут на объектах железнодорожной инфраструктуры в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. 

Губернатор напомнил, что Президент России не раз отмечал важность реализации проекта комплексной модернизации МТУ. 

«Владимир Путин в рамках рабочего визита в нашу область в июле был впечатлен масштабом проводимых работ. Федеральным правительством дополнительно выделено 37,7 млрд рублей на строительство МТУ. Мурманский транспортный узел для нас – это инвестиции, налоги, рабочие места», – подчеркнул глава региона. 

Губернатор отметил, что первый груз по МТУ планируется пустить уже в конце этого года. Мурманский транспортный узел будет обеспечивать загрузку Севморпути. Создание крупнейшего логистического центра – залог развития Кольского Заполярья на десятилетия вперед, а это значит, что открывающиеся перед регионом перспективы ставят перед железнодорожниками всё более сложные и ответственные задачи.

В сфере пассажирских перевозок показатели также растут. Уже перевезено на 4 тысячи больше северян по отношению к соответствующему периоду 2022 года (348 тысяч пассажиров). На поездах Мурманского направления продолжается обновление подвижного состава. Осенью 2020 года поезд №21/22 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург стал двухэтажным, полностью сформированным из вагонов нового поколения.  

Развиваются и туристические направления. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в активной фазе находится работа по усилению железнодорожных подходов к портам Кольского Заполярья и увеличения пропускной и провозной способности линии Волховстрой – Мурманск. Завершить строительство путей и реконструкцию станций планируется к концу 2024 года.

В завершении встречи состоялась церемония награждения. Памятной медалью «85 лет Мурманской области» награждён заместитель начальника Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению Игорь Поликарпов. Памятные медали к юбилею области, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Мурманской области также вручены ряду сотрудников Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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