Андрей Чибис отметил, что молодёжь продолжат поддерживать грантами, субсидиями и стипендиями

Андрей Чибис вчера во время презентации обновленного стратегического плана «На Севере – жить» рассказал, как региональное правительство планирует увеличить долю молодёжи в регионе.

По словам губернатора, в первую очередь важно дать молодежи понимание, какие специальности будут востребованы в регионе и где они могут получить необходимое образование. А также создавать все условия для жизни в регионе.

В Мурманской области продолжат развивать региональную систему общественных пространств комфортных и интересных для времяпрепровождения молодежи.

Напомним, первые «СОПКИ» открылись в Мурманской области в 2021 году. По мнению руководителя комитета молодежной политики Марии Чернышевой, на сегодняшний день – это уже бренд, объединяющий в себе сразу несколько направлений работы. О проекте знают не только в Мурманской области, но и за ее пределами. Основная философия проекта – создание социокультурной среды в локальной территории для самоопределения и самореализации подростков и молодежи через их общение и содержательный досуг.

В 2024 году в планах комитета современные пространства для молодежи откроются, например, в Кандалакшском районе (с. Алакуртти), Североморске, Печенгском округе (пгт. Печенге).

Губернатор Мурманской области отметил, что молодёжь продолжат поддерживать грантами, субсидиями и стипендиями. Так за 5 лет регион выделили более 100 грантов на реализацию молодёжных проектов. В рамках специальной стипендии губернатора за два года реализации этой меры поддержки победителями стали 200 человек. На протяжении года они получают по 15000 рублей ежемесячно. Также в регионе введена стипендия для молодых ученых по 20000 рублей ежемесячно и стипендия студентам-отличникам в средне-профессиональных образовательных учреждениях – по 10000 рублей ежемесячно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/