Андрей Чибис ответил более чем на 40 вопросов на встрече с жителями Кандалакшского района

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 10 июня провёл встречу с жителями Кандалакшского района. Мероприятие состоялось в Кандалакше и собрало полный зал граждан, готовых к открытому диалогу с главой региона. Во встрече с жителями также принял участие глава Кандалакшского района Александр Самарин.

Подобные встречи позволяют получить обратную связь от жителей, которые не понаслышке знают о реальном положении дел во всем муниципалитете. По итогам объезда инфраструктурных и социальных объектов Кандалакшского района Андрей Чибис отметил, что ситуация в населённых пунктах меняется в лучшую сторону. Кандалакшане подтвердили, что жизнь на Севере становится комфортнее – особенно это заметно в сравнении с другими регионами. Однако есть ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание.

Один из вопросов, заданных главе региона, касался деятельности управляющих организаций и регионального оператора, которые недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями. В частности, жительница Кандалакши попросила местную администрацию предпринять необходимые меры по ликвидации бытовых отходов во дворе дома по улице Пронина, 16.

Глава Кандалакшского района Александр Самарин отметил, что проблема утилизации бытовых отходов будет решена в ближайшее время, управляющая компания обязуется расчистить свалку в ближайшее время.

Также северян волновали вопросы здравоохранения, ремонта дорог и тротуаров, привлечения молодых специалистов на постоянную работу в Кандалакшу.

Глава региона обратил внимание администрации района и попросил детально разобраться в озвученных вопросах.

На встречу с Андреем Чибисом также приехали жители военного посёлка Лупче-Савино 2.

«Андрей Владимирович, мы хотели бы выразить благодарность команде регионального правительства за такое внимание к нашему муниципалитету. Например, в нашем посёлке активно ведутся работы по ремонту жилого дома. Предусматривает ли этот проект капитальный ремонт кровель, фасадов и отопительной системы?», – задала вопрос жительница Лупче-Савино 2.

Андрей Чибис отметил, что в рамках реновации ЗАТО предусмотрена реализация целого ряда мероприятий. В том числе капитальный ремонт жилого фонда, строительство и модернизация различных инфраструктурных объектов, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий и т.д.

«Накануне мы посетили Лупче-Савино и зафиксировали проблемные точки, которые требуют решения. В рамках плана реновации ЗАТО в посёлке будет проведён капитальный ремонт двух жилых домов «под ключ». Также в посёлке построим современный ФАП – нам удалось добиться важных финансовых решений по этому вопросу. Для нас принципиально важно, чтобы менялись гарнизоны, в которых проживают военные и их семьи. Будем приводить в порядок военный городок», – сказал глава региона.

Ещё одна жительница Кандалакша обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать чашу городского плавательного бассейна.

«В нашем городе многое делается для развития и популяризации спорта. Не так давно в Кандалакше появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние» – настоящий подарок для детей и взрослых. Также в городе есть бассейн, на базе которого скоро откроется пространство «СОПКИ.СПОРТ». Мы очень ждём его открытие и хотим попросить отремонтировать чашу бассейна. Вместе с другими кандалакшанами мы будем подавать соответствующую инициативу в программу «На Севере – твой проект», – поделилась северянка.

В рамках объезда глава региона посетил плавательный бассейн и отметил, в каком состоянии находится объект. Инициатива будет поддержана, а нужные решения по ремонту бассейна – приняты.

В завершение жители Кандалакши поблагодарили главу региона за отзывчивость и готовность оказать поддержку. Вопросы, жалобы и предложения граждан, озвученные на встрече с Андреем Чибисом, будут приняты в работу профильными ведомствами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис продолжает работу в муниципалитетах Мурманской области. Вчера губернатор работал в Полярных Зорях и подведомственных территориях.

Фото: https://gov-murman.ru