Андрей Чибис озвучил поручения по итогам рабочей поездки в Оленегорск и посёлок Высокий

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Оленегорск и подведомственные территории, а также озвучил ряд поручений, касающихся реновации ЗАТО, благоустройства, здравоохранения и содержания городской инфраструктуры.

Особое внимание глава региона уделил ходу работ в посёлке Высокий, где в рамках программы реновации ЗАТО продолжается масштабное обновление инфраструктуры.

«Мы уже несколько лет активно вкладываемся в этот населённый пункт. Там отремонтирована школа — два корпуса под ключ. Кроме того, ведутся работы по домам, квартирам, дворам, коммунальной инфраструктуре — всё находится в активной стадии», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что в рамках реновации ЗАТО ведётся системная работа над улучшением жилищных условий для военнослужащих: за последние два года в посёлке Высокий и Протоках отремонтировано более 300 квартир.

«Я зашёл в одну из отремонтированных квартир — работы выполнены качественно. Важно, чтобы во всех гарнизонах они выполнялись чётко в срок и с учётом всех требований», — подчеркнул глава региона.

В Оленегорске губернатор оценил состояние общественных пространств и результаты благоустройства последних лет.

«На встрече я попросил поднять руки тех, кто считает, что за последние годы город существенно изменился в лучшую сторону. Практически единогласно люди это поддержали», — рассказал Андрей Чибис.

При этом глава региона отметил, что благоустроенные территории должны содержаться в надлежащем состоянии, а все замечания жителей будут рассмотрены в рамках губернаторского контроля.

Отдельное внимание в ходе поездки было уделено сфере здравоохранения. Губернатор посетил Оленегорскую центральную районную больницу, где ранее капитально отремонтировали детскую и взрослую поликлиники.

Сегодня учреждение демонстрирует высокий уровень укомплектованности кадрами, что стало результатом системной работы по привлечению и удержанию специалистов.

«Мало врача привлечь — важно его удержать. А это уже вопрос отношения к людям, атмосферы в коллективе и внимания к специалистам», — отметил губернатор.

Также Андрей Чибис вновь призвал жителей и работодателей серьёзно относиться к прохождению диспансеризации, подчеркнув важность раннего выявления заболеваний.

В числе других вопросов, на которые глава региона обратил внимание по итогам поездки, содержание обочин вдоль федеральной трассы, доступность интернета в общественных пространствах и учреждениях, а также состояние старого жилого фонда.

Отдельное поручение губернатор дал по обеспечению стабильного доступа к интернету в общественных пространствах и учреждениях, включая медицинские организации. Андрей Чибис отметил, что в регионе продолжается модернизация больниц и закупка современного оборудования, однако отсутствие устойчивой связи затрудняет использование телемедицины. Глава региона подчеркнул необходимость обеспечить на ключевых стационарных объектах стабильный Wi-Fi или оборудовать специальные помещения для проведения дистанционных консультаций.

Кроме того, губернатор поручил усилить контроль за обеспечением медицинских работников служебным жильём.

«Люди приезжают работать на Север и рассчитывают на достойные условия проживания — благоустроенное жильё, которое после пяти лет работы можно будет приватизировать.

Также у нас действует эффективный механизм поддержки — компенсация медицинским работникам расходов на аренду жилья в размере 25 тысяч рублей. Прошу активнее информировать специалистов об этой возможности», — подчеркнул губернатор.

Все обращения и замечания, озвученные жителями в ходе встреч, зафиксированы и переданы профильным ведомствам и муниципалитету для дальнейшей отработки.

