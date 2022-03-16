Андрей Чибис озвучил ряд важных для арктических регионов предложений на рабочей группе Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению COVID-19

Сегодня в формате ВКС состоялось заседание рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавирусной инфекции под председательством руководителя рабочей группы, мэра Москвы Сергея Собянина и первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова. В заседании приняли участие заместители председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова, руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов. Участники обсудили комплекс мер поддержки граждан, экономики и бизнеса для включения в план первоочередных действий Правительства Российской Федерации по противодействию санкционному давлению.

Сергей Собянин проинформировал участников о решениях по расширению полномочий субъектов федерации в налоговой, бюджетной, градостроительной и иных сферах, принятых на федеральном уровне, а также о программе льготного кредитования системообразующих предприятий и ряде других мер, решение о реализации которых планируется принять в ближайшее время. Андрей Белоусов отметил, что внесенные по итогам заседания предложения будут рассмотрены и проработаны Минэкономразвития и вице-премьерами РФ, после чего вынесены на рассмотрение Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил ряд важных для арктических регионов предложений. В частности, глава субъекта поднял вопрос о необходимости оперативной газификации Мурманской области и севера Карелии и строительства магистрального газопровода.

«Поручение Президента РФ, поручение председателя правительства об этом есть. Несколько рабочих совещаний было проведено в правительстве РФ. Но сейчас, с учётом изменившихся условий, чтобы обеспечить в том числе промышленный рост и перерабатывающие производства, просим максимально ускорить принятие финального решения», – сказал глава Мурманской области.

Губернатор также отметил необходимость компенсации роста стоимости мазута и угля для предприятий ЖКХ для стабилизации рынков энергоносителей.

«Это предложение касается всех северных регионов, в особенности Мурманской области, по понятным причинам. Предложение в части компенсации удорожания стоимости мазута и угля неоднократно обсуждали, спасибо за поддержку Марату Хуснуллину и коллегам. Но финального решения пока не было принято. У нас дополнительные расходы на мазут в этом году – 18 млрд рублей. Из них 10 млрд мы вынуждены были заложить в региональный бюджет, «съев» дополнительную доходность региона: мы были вынуждены отправить её на компенсацию роста стоимости энергоресурсов. В этом вопросе Мурманская область – наиболее пострадавшая сторона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё одна важная тема, прозвучавшая в ходе заседания, – судоремонт. Глава Мурманской области отметил необходимость развития соответствующих мощностей в Мурманской и Архангельской областях.

«С учётом имеющихся у нас мощностей требуется дополнительное стратегическое решение по Мурманску и Архангельску в части развития предприятий судоремонта. В том числе это обеспечит рост наших промышленных возможностей. Такое решение просим также рассмотреть, – подчеркнул Андрей Чибис. – И ещё одна просьба от северных субъектов – это льготные деньги на обеспечение северного завоза. Это не касается Мурманской области, но коллеги меня попросили озвучить, безусловно, нужно аккумулирование большого количества финансовых резервов. Чтобы успеть обеспечить северный завоз в текущих ценах, требуется льготный кредит, возможно, отдельное направление для бюджетного кредита».

Обсуждая вопросы логистики, глава региона предложил гарантировать приоритет в доставке по железной дороге грузов для тех портов, где суда уже ожидают загрузки. Губернатор отметил, что это поможет обеспечить максимальный контроль перевозок для бесперебойной работы предприятий в Мурманской области.

«Сейчас заработал штаб в Минтрансе РФ, спасибо коллегам огромное, но также прошу зафиксировать решение, что приоритет доставки грузов по железной дороге должен быть для тех портов, в которых на фрахте уже стоит судно под загрузку. Сегодня для всех наших производителей очень важно иметь эту гарантию. Потому что судно стоит, и нам важно успеть его отправить, с учетом волатильности рынков. Мы просим приоритет загрузки, направления груза именно в эти порты», – пояснил губернатор.

Глава Мурманской области также поднял вопрос необходимости корректировки подхода к зачету валютной выручки организациям, осуществляющим добычу водных биоресурсов в районах иностранных государств и конвенционных районах. Это позволит компенсировать дополнительные расходы, связанные с курсовой разницей, а также задержки на проведение банковских операций.

«Предложение касается рыбаков, и наших, и архангельских, и Дальнего Востока, для них это принципиально важно. Суть: обеспечить возможность рыбакам сдавать валютную выручку после оплаты в валюте всех расходов. Поэтому прошу рассмотреть вопрос такой компенсации рыбакам. Это доходы минус расходы в валюте, и остаток валютной выручки сдавать», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе совещания Марат Хуснуллин сообщил о принятом решении об увеличении процента аванса по государственным контрактам. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил необходимость внести уточнение, чтобы эта опция была распространена и на муниципальные контракты.

«В плане стоит увеличение авансирования по госконтрактам. Для этого будут приняты акты правительства, и произойдет изменение федеральных законов в этой части. Просьба внести туда тему муниципальных контрактов, чтобы увеличение аванса коснулось и их», – сказал глава региона.

В завершение выступления Андрей Чибис поблагодарил правительство РФ за внимательную и оперативную помощь по всем возникающим вопросам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/