Андрей Чибис передал экипажу атомного подводного крейсера К-561 «Казань» Почётную грамоту губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с капитаном атомного подводного крейсера К-561 «Казань» Вячеславом Самойловым и передал экипажу судна Почётную грамоту губернатора Мурманской области.

Награда экипажу атомного подводного крейсера К-561 «Казань» 11 дивизии подводных лодок командования подводных сил Северного флота вручена за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ходе решения задач в Атлантическом океане с выполнением делового захода в порт Гавана Республики Куба.

«Не только страна, но весь мир наблюдал за тем, как вы чётко и профессионально выполнили поставленную задачу. Вы показали слаженную работу моряков-подводников, а также мощь российского оружия, – противник не устоял. От лица регионального правительства хочу передать слова благодарности экипажу подводной лодки. Для нас большая честь, что в Мурманской области живут и служат такие мужественные бойцы», – отметил губернатор Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/