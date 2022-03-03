Андрей Чибис передал гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Сегодня губернатор Андрей Чибис передал гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик в один из пунктов сбора города Мурманска. Глава региона поблагодарил всех северян, которые также приносят товары для нуждающихся людей.

«Мы внимательно следим за ситуацией, взаимодействуем с теми регионами, где уже размещены жители Донецкой и Луганской народных республик. Конечно, сегодня у этих людей особая потребность в детских вещах, в детском питании, подгузниках. Поэтому сосредоточился на этом и принёс детские вещи, – отметил Андрей Чибис. – В настоящее время в Мурманской области уже 36 пунктов сбора гуманитарной помощи, и их количество постоянно увеличивается. В настоящее время собрано более 10 тонн товаров для нуждающихся. Благодарен всем северянам за неравнодушие, за то, что откликнулись в тот момент, когда нужна помощь другим людям».

Кроме того, губернатор добавил, что в регионе готовы пункты временного размещения для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые могут принять 440 человек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для удобства поиска ближайшего пункта сбора гуманитарной помощи специалисты Центра управления регионом Мурманской области нанесли их на интерактивную карту портала «Наш Север». Так, в разделе «Карты» можно выбрать нужный фильтр из списка. Сервис позволяет определить местоположение пользователя на карте и подобрать ближайшую точку приёма помощи для жителей республик.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441807/#&gid=1&pid=6