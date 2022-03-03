Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры УкраиныСегодня стартует Полярная Олимпиада
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.22 13:00

Андрей Чибис передал гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Сегодня губернатор Андрей Чибис передал гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик в один из пунктов сбора города Мурманска. Глава региона поблагодарил всех северян, которые также приносят товары для нуждающихся людей.

«Мы внимательно следим за ситуацией, взаимодействуем с теми регионами, где уже размещены жители Донецкой и Луганской народных республик. Конечно, сегодня у этих людей особая потребность в детских вещах, в детском питании, подгузниках. Поэтому сосредоточился на этом и принёс детские вещи, – отметил Андрей Чибис. – В настоящее время в Мурманской области уже 36 пунктов сбора гуманитарной помощи, и их количество постоянно увеличивается. В настоящее время собрано более 10 тонн товаров для нуждающихся. Благодарен всем северянам за неравнодушие, за то, что откликнулись в тот момент, когда нужна помощь другим людям».

Кроме того, губернатор добавил, что в регионе готовы пункты временного размещения для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые могут принять 440 человек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для удобства поиска ближайшего пункта сбора гуманитарной помощи специалисты Центра управления регионом Мурманской области нанесли их на интерактивную карту портала «Наш Север». Так, в разделе «Карты» можно выбрать нужный фильтр из списка. Сервис позволяет определить местоположение пользователя на карте и подобрать ближайшую точку приёма помощи для жителей республик.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441807/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более половины муниципальных образований Мурманской области имеют высокий уровень долговой устойчивости-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает удивлять: курс евро подпрыгнул на 9,46 рубля, доллар вырос почти на 8,51 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 5% увеличила выработку электроэнергии в феврале-PRO ЖКХ (18+)На котельной в Заозерске установят новые котлы-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об изменениях в областной бюджет рекомендован к принятию в первом чтении
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика