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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.24 10:00

Андрей Чибис передал ключи от квартир жильцам нового дома на улице Комсомольской в Умбе

В рамках рабочей поездки в Терский район губернатор Андрей Чибис передал северянам ключи от новых квартир в Умбе и поздравил их с грядущим новосельем.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, строительство жилого дома реализовано в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Квартиры в новом доме очень хорошие и просторные. Люди довольны, и это главное. В рамках программы переселения аварийного жилья за последние пять лет мы расселили более трёх тысяч человек. В Мурманске в скором времени появится жильё для молодых специалистов, а в Коле будет построен новый микрорайон. Соответствующие документы уже подписаны, а это значит, что строительство в Кольском Заполярье начинает оживать. Отдельное направление – это программа «Свой дом в Арктике», по которой уже выдано порядка 1400 сертификатов. Всё, что касается строительства нового жилья в регионе, – это наш безусловный приоритет», – отметил Андрей Чибис.

Всего в новый дом на улице Комсомольская, 10а переедут 43 человека. В доме четыре этажа - 20 квартир. Из них восемь – двухкомнатных и также восемь – трехкомнатных. Ещё четыре – однокомнатные квартиры.

Здание имеет железобетонный каркас с заполнением газобетонными блоками. Фасад украшен архитектурно-художественной подсветкой. Двор благоустроен, оснащён проездами, пешеходными дорожками, большой площадкой для спорта и отдыха. Есть парковка, в том числе гостевая и для маломобильных групп населения.

Напомним, один из приоритетов правительства Мурманской области – обеспечение северян доступным и качественным жильем. Основной объем жилищного строительства осуществляется в рамках госпрограммы «Комфортное жильё и городская среда», утверждённой постановлением регионального правительства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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