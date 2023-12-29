Андрей Чибис передал ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи в муниципалитеты Мурманской области

Сегодня губернатор Андрей Чибис передал Мурманской областной станции скорой медицинской помощи 13 новых автомобиля класса «В». Всего в этом году автопарк скорой помощи был пополнен 22 новыми автомобилями.

Автомобили приобретены за счёт федерального бюджета для подразделений областной станции скорой медицинской помощи в Мурманске, Североморске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Печенгском округе, Кольском и Кандалакшском районах.

«Автопарк скорой помощи у нас в регионе обновляется регулярно, и сегодня состоялась передача очередных машин. Нам удаётся обновлять автопарк за счёт разных источников, в том числе с помощью федеральных коллег, за что им отдельное спасибо. Главное, что мы создаём совершенно иные условия для пациентов, которым требуется неотложная помощь, а также для врачей и фельдшеров скорой помощи. Есть позитив и по кадрам: в этом году работать на скорую из Мурманского медицинского колледжа пришло более 20 человек, ещё 10 привлекли по квотам. Всех этих самоотверженных людей, которые первыми приходят на помощь северянам, поздравляю с наступающим новым годом, а также 95-летием службы скорой медицинской помощи в Мурманской области. Надеюсь, новые автомобили будут служить надёжно, а у вас будет поменьше вызовов. Скорая помощь у нас в регионе работает чётко, и за это хочу поблагодарить всех работников областной станции во всех муниципалитетах», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, это уже вторая поставка в 2023 году. Так, в апреле было поставлено 9 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» в подразделения службы региона.

Всего же с 2019 года автопарк машин скорой помощи пополнился 158 единицами новой техники – это 83% от всего парка скорой помощи. Кроме того, благодаря компании «НОВАТЭК» в начале этого года было закуплено две машины скорой помощи для ФМБА №120 в ЗАТО Александровск. Теперь на линию выходят автомобили со сроком эксплуатации не более пяти лет.

В ходе мероприятия глава региона пообщался с сотрудниками и руководством Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru